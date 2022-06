Amazon Echo Show 8: 41% di sconto per lo schermo intelligente con Alexa

Lasciati travolgere da una delle migliori offerte per Amazon Echo Show 8 1a generazione. Mettilo nel carrello a soli 64,99 euro, invece di 109,99 euro, e approfitta di questo sconto pari al 41% di sconto. Un’occasione davvero ghiotta per un articolo particolarmente amato.

Amazon Echo Show 8 1a generazione è utile a molte cose. Rispetto ai classici altoparlanti intelligenti con integrata Alexa, i contenuti non solo li potrai ascoltare, ma anche vedere. Questo schermo intelligente è compatibile con tante applicazioni tra cui anche Amazon Prime Video e Netflix.

Collegando gli oggetti di Casa Intelligente al tuo nuovo regalo potrai avere sotto controllo, ad esempio, tutte le tue telecamere vedendo in diretta, sul suo schermo, quello che sta succedendo intorno a te fuori casa e anche dentro casa.

Abbinando un Campanello Intelligente, ogni volta che qualcuno suonerà alla tua porta potrai vedere chi è senza nemmeno domandarglielo. Inoltre, potrai guardare le ultime notizie o consultare le previsioni meteorologiche per non farti cogliere di sorpresa.

Amazon Echo Show 8 1a generazione: il Black Friday dell’estate è qui

Amazon Echo Show 8 1a generazione è dotato di un ampio display HD da 8 pollici e da altoparlanti stereo integrati per la riproduzione di suoni e musica. Potrai perciò non solo ascoltare, ma anche vedere.

Le sue funzionalità rimangono pressoché simili agli Echo Dot, con in più l’accesso a uno schermo efficiente con immagini ben definite. Potrai consultare il calendario con tutti i tuoi appuntamenti, leggere le notizie o un messaggio che il tuo amico ti ha inviato.

Con la pratica telecamera frontale, oscurabile in qualsiasi momento, potrai anche effettuare videochiamate con amici e parenti che hanno un Echo Show in casa. Immagina come saranno più vicine a te le persone a cui vuoi bene.

Non perdere questa incredibile occasione. Corri subito sullo store del colosso dello shopping online e metti nel carrello Amazon Echo Show 8 1a generazione a soli 64,99 euro, invece di 109,99 euro. Tanta comodità a un piccolo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.