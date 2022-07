Con Amazon Eero il Prime Day è già iniziato

Chi sta pensando di sviluppare la propria nuova connettività di casa o d’ufficio e sta guardando alle possibili soluzioni disponibili, da oggi ha una grossa opportunità: improvvisamente, infatti, Amazon ha abbattuto il prezzo dell’intera gamma di router mesh Eero, con offerte che andranno in scadenza il prossimo 13 luglio.

13 luglio, esatto: quando terminerà la 48ore del Prime Day, termineranno anche le offerte su Amazon Eero. Attenzione, però: il marketplace avverte che le offerte saranno disponibili soltanto “fino ad esaurimento delle scorte” e dunque c’è il serio rischio che sui prodotti più scontati possano terminare in anticipo rispetto alla scadenza indicata.

Amazon Eero, giù i prezzi subito

La vetrina degli sconti sugli Amazon Eero farà brillare gli occhi a quanti stavano attendendo questa opportunità per sviluppare una rete che potesse essere performante, facile da installare e utile per connettere i mille device di casa (dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per lampadine smart e robot per le pulizie). Questi alcuni esempi sui principali bundle comprensivi di tre unità per la piena copertura:

Disponibili anche unità extender singole con sconti che vanno dal 33 al 39%.

Grazie a questo tipo di soluzione è possibile coprire ambienti domestici su più piani, ottenendo con più router una sola rete: il dispositivo connesso viene automaticamente instradato nel modo più corretto affinché possa fruire della miglior copertura, restando quindi sempre raggiungibile nel migliore dei modi. Così facendo è possibile creare una rete ottimale per ogni smartphone, ogni videocamera di sorveglianza, ogni laptop, ogni console ed ogni tv, senza lavori di cablaggio e risparmiando non poco sull’acquisto di altre soluzioni di difficile installazione. Il numero dei device non sarà un problema: grazie al Wi-Fi 6 questo limite è abbattuto e la casa potrà dirsi autenticamente “smart” in ogni suo dettaglio.

A fare la differenza in queste ore è lo sconto: l’accesso ad un -40% sul bundle Eero Pro 6 significa quasi dimezzare il prezzo con risparmi da centinaia di euro. Occasione ideale, insomma, che arriva prima del Prime Day e che al Prime Day sarà presumibilmente esaurita. Attenzione ad un dettaglio: le offerte sono riservate agli utenti Amazon Prime, così come accadrà durante il Prime Day. Chi non è abbonato ha comunque la possibilità di approfittarne gratis iscrivendosi al mese gratuito di prova per poi cancellarsi prima della scadenza per non avere alcun addebito. Un trucco semplice e ormai noto, che anche quest’anno consente di partecipare al Prime Day senza costo alcuno, ma cogliendo l’opportunità degli sconti in arrivo.

