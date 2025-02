Amazon elimina download e trasferimento libri Kindle tramite USB

Amazon ha deciso: dal 26 febbraio 2025, non sarà più possibile scaricare i libri acquistati sul sito e trasferirli manualmente su un Kindle via USB. Una funzione poco conosciuta, forse, ma preziosa per chi vuole fare il backup dei propri acquisti o convertirli in formati compatibili con altri e-reader.

Amazon dice stop al download di libri Kindle sul PC

Per la maggior parte degli utenti Kindle inviare i libri via Wi-Fi è la soluzione più comoda. Ma per chi non ha accesso a una rete wireless, il download sul PC era l’unica alternativa. Certo, un processo tedioso, visto che i libri possono essere scaricati solo uno alla volta. Ma almeno si aveva la certezza di avere copie offline di tutti i propri acquisti.

E poi c’è la questione delle rimozioni a sorpresa. Non succede spesso, ma Amazon ha talvolta cancellato libri dal suo store online e persino dai Kindle degli utenti. Nel 2009, ad esempio, sparirono “1984” e “La fattoria degli animali” di George Orwell, perché pubblicati per errore. E di recente, molti titoli di Roald Dahl sono stati sostituiti con versioni “emendate”. Senza la possibilità di fare il backup, si rischia di perdere i propri libri per sempre.

Addio conversioni in EPUB

Ma c’è di più. Il download sul PC era anche il modo più semplice per convertire i libri Amazon in formati come EPUB, compatibili con dispositivi alternativi come Kobo. I libri scaricati dal sito Amazon sono in formato AZW3, che permette di rimuovere facilmente il DRM con vari software.

I vecchi modelli di Kindle usano l’AZW3 e i libri possono essere estratti collegando il dispositivo al PC via USB. Ma i Kindle moderni usano il nuovo formato KFX, che offre migliori caratteri e layout, ma anche un DRM quasi impossibile da aggirare.

La funzione di download è un retaggio dei tempi in cui i Kindle non avevano il Wi-Fi e gli utenti dovevano contare sul servizio Whispernet di Amazon per ricevere i libri. Si può ancora accedere dalla libreria personale sul sito Amazon, selezionando “Altre azioni” e “Scarica e trasferisci via USB”.

Copie manuali ancora possibili, ma senza download

Dopo il 26 febbraio, sarà ancora possibile copiare manualmente file ebook e altri documenti sui Kindle via USB, usando le app di Amazon o soluzioni di terze parti come Calibre. Ma non si potranno più scaricare copie dei libri acquistati sul computer.