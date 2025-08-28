Amazon festeggia 15 anni in Italia con offerte e sorprese

Quindici anni fa, Amazon apriva le sue vetrine virtuali in Italia. All’epoca comprare online era roba da pionieri, e se ti dicevano che il pacco arrivava in 24 ore pensavi fosse uno scherzo. Adesso Amazon festeggia con tre giorni di offerte esclusive, sorprese e iniziative speciali.

Dal 2 al 4 settembre, la vetrina “15 anni di Amazon Italia” si trasforma in un vero e proprio evento digitale, con sconti su migliaia di prodotti e brand amatissimi come Samsung, LEGO, Philips, Caffè Borbone e Samsonite.

Amazon compie 15 anni in Italia: offerte e regali per tutti

I clienti potranno approfittare di:

15€ di sconto su ordini da almeno 75€ . Valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Basta inserire il codice promozionale indicato nella vetrina dedicata, entro il 5 settembre. L’offerta è riservata ai primi 150.000 clienti.

. Valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Basta inserire il codice promozionale indicato nella vetrina dedicata, entro il 5 settembre. L’offerta è riservata ai primi 150.000 clienti. Ruota dell’anniversario, un concorso interattivo accessibile tramite l’app Amazon. Basta cliccare su “Tocca per girare” per provare a vincere una gift card da 500€. Al termine dell’evento, 45 fortunati riceveranno una mail con le istruzioni per riscattare il premio.

Rufus, l’assistente AI che aiuta a scegliere

Per rendere l’esperienza ancora più personalizzata, Amazon mette a disposizione Rufus, l’assistente virtuale basato su AI. Disponibile su desktop e app, Rufus risponde a domande specifiche, suggerisce prodotti, aiuta a trovare il regalo perfetto e confronta articoli simili. Un alleato prezioso per chi vuole fare acquisti mirati e senza stressarsi.

15 anni di acquisti, abitudini e cambiamenti

In occasione dell’anniversario, Amazon ha pubblicato uno studio realizzato con la Prof.ssa Patrizia Martello e AstraRicerche, che analizza l’evoluzione dei consumi in Italia dal 2010 al 2025. La ricerca, intitolata “Dalla connessione alla personalizzazione”, racconta come sono cambiati i comportamenti d’acquisto, e include una selezione dei prodotti più amati dagli italiani, curiosità su Alexa, Prime Video, Audible e Amazon Music, e una timeline interattiva sul blog ufficiale.

Prime: consegne rapide e pagamenti su misura

I clienti Prime possono contare su spedizioni in giornata o in un giorno, con opzioni flessibili come:

Amazon Locker (ritiro self-service);

Amazon Counter (ritiro assistito);

Il Mio Giorno Amazon (consegna nel giorno preferito).

In fase di acquisto, è possibile scegliere tra carta di credito, contanti presso punti vendita autorizzati, addebito su conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e BANCOMAT Pay.

Chi non è ancora iscritto, può attivare il periodo di prova gratuito su Amazon Prime.