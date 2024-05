Amazon Fire TV: ricerca vocale con IA generativa

In occasione del decimo compleanno del primo dispositivo Fire TV, Amazon ha annunciato la disponibilità della ricerca vocale potenziata dall’intelligenza artificiale generativa. Invece di usare comandi prestabiliti è possibile effettuare richieste in linguaggio naturale.

IA generativa per la ricerca vocale

Le funzionalità IA erano state annunciate da Amazon durante l’evento del 20 settembre 2023. Gli utenti statunitensi possono ora utilizzare la nuova ricerca vocale che sfrutta un LLM (Large Language Model) addestrato con i dati di IMDb e altri servizi simili per cercare film e serie TV.

I dispositivi Fire TV offrono già la ricerca vocale dei contenuti, tramite telecomando con Alexa o dispositivi Echo associati, ma è necessario pronunciare comandi prestabiliti. Grazie all’IA generativa è possibile avviare una conversazione più naturale con l’assistente digitale.

Nella richiesta è possibile inserire argomento, genere, trama, attori e citazioni, ad esempio “Alexa, mostrami film sulle amicizie tra cani e umani“, “In quale film c’è la frase ‘Mi stai uccidendo Smalls?’” o “Mostrami thriller psicologici con finali a sorpresa“. Alexa mostrerà solo i contenuti dei servizi di streaming ai quali l’utente è abbonato.

In base ai primi test, i risultati non sono molto pertinenti. In alcuni casi, i suggerimenti di Alexa sono completamente sballati. Chiedendo “Mostrami alcune commedie dark con violenza“, l’assistente consiglia Barbie. Con l’aggiornamento più recente, i risultati sono migliorati, quindi è chiaro che il modello IA è in continua evoluzione.

Come detto, la nuova funzionalità di ricerca è al momento disponibile solo negli Stati Uniti. Non è noto quando arriverà in Italia. Per sfruttarla serve un dispositivo Fire TV con almeno Fire OS 6.