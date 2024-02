Amazon: Fire TV si prepara a dire addio ad Android

Prossimamente, i dispositivi Fire TV di Amazon, recentemente rinnovati in occasione di un apposito evento, potrebbero dire addio ad Android in favore di un sistema operativo proprietario. Lo si evince da un recente annuncio di lavoro, che però è stato immediatamente cancellato dal colosso del commercio elettronico, probabilmente perché pubblicato erroneamente o perché contente informazioni che sarebbero dovute rimanere private. La scoperta è stata fatta dal sto AFTVnews, riuscendo a salvare il contenuto della pubblicazione prima che sparisse da Internet.

Fire TV con VegaOS in arrivo

Amazon ha utilizzato a lungo Android come base per i suoi prodotti, con Fire OS impiegato su Fire TV, Fire Tablet e smart display. Sino a questo momento la versione di Android utilizzata è quella open-source, vale a dire senza i servizi Google e le app relative installate, ma pare che l’azienda stia lavorando per sostituirla con una nuova piattaforma basata su React Native e denominata VegaOS.

L’ annuncio di lavoro mirava al reclutamento di un Fire TV Experience Software Development Engineer e la descrizione conteneva un dettaglio esplicito riguardo la futura transizione da Android a VegaOS. Amazon affermava infatti che Fire TV sta passando da “FOS/Android” (Fire OS/Android) a “native/Rust”, menzionando esplicitamente React Native.

Allo stato attuale delle cose, non è ancora chiaro quando il cambiamento avrà luogo, ma presumibilmente non dovrebbe volerci ancora molto tempo, visto e considerando che l’azienda sta investendo risorse nel progetto.

Per quel che riguarda, invece, il futuro degli attuali dispositivi che si basano su Android, sicuramente Amazon continuerà a supportarle per lungo corso e a fornire tutti gli aggiornamenti necessari, anche una volta immessi in commercio i modelli con il nuovo OS.