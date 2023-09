Fire TV Stick 4K e 4K Max: più potenti e smart

Amazon ha annunciato ieri sera le nuove Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione. L’azienda di Seattle ha migliorato le prestazioni rispetto ai precedenti modelli e aggiunto il supporto per le moderne tecnologie di connettività e decodifica video. Entrambe possono essere già ordinate su Amazon. Le spedizioni inizieranno il 18 ottobre.

Fire TV Stick 4K: specifiche e prezzo

La nuova Fire TV Stick 4K ha un design rinnovato. Le dimensioni (108x30x14 millimetri) sono rimaste invariate, ma il “guscio” è arrotondato alle estremità. Nella confezione ci sono anche il telecomando ad infrarossi con Alexa (identico a quello della precedente generazione), alimentatore, cavo di alimentazione, prolunga HDMI e due batterie AAA.

Il Fire TV Stick 4K integra un nuovo processore quad core a 1,7 GHz e soprattutto una nuova GPU che supporta la decodifica AV1, oltre a H.265, H.264 e VP9. La risoluzione massima è ovviamente 4K Ultra HD (2160p). Il dispositivo supporta anche HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision. Per quanto riguarda l’audio è stato aggiunto il supporto per Dolby AC4, Dolby MAT, Dolby TrueHD pass-through, MPEG-H pass-through e DTS HD pass-through.

Abbinando gli altoparlanti Echo compatibili è possibile sfruttare la modalità Home Theater di Alexa. La storage è sempre 8 GB. Migliorata invece la connettività con il supporto per Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.2. Il prezzo della nuova Fire TV Stick 4K è 69,99 euro.

Fire TV 4K Stick Max: specifiche e prezzo

La nuova Fire TV Stick 4K Max è esteticamente identica alla Fire TV Stick 4K, ma le novità sono nascoste all’interno. L’azienda di Seattle ha infatti aggiornato la dotazione hardware per offrire un netto incremento prestazionale rispetto alla prima generazione.

Il dispositivo integra un processore quad core a 2 GHz, una GPU a 850 MHz e 16 GB di storage. Aggiunto anche il supporto per Wi-Fi 6E (2,4, 5 e 6 GHz) e Bluetooth 5.2. La Fire TV Stick 4K Max supporta ovviamente tutti i formati audio e video della versione 4K.

Un’altra novità è la modalità ambiente. Quando non viene riprodotto nessun contenuto è possibile trasformare la TV in una galleria d’arte con oltre 2.000 quadri famosi. È possibile anche visualizzare diversi widget, come si può vedere nell’immagine.

In futuro verrà aggiunta la funzionalità per generare sfondi con l’intelligenza artificiale. Il prezzo della nuova Fire TV Stick 4K Max è 79,99 euro. Al momento rimangono in vendita i modelli di prima generazione, ma il prezzo è identico.