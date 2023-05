Amazon Fire TV Stick: nuovo update risolve 3 falle di sicurezza

Dopo avere annunciato il supporto Matter su Amazon Echo di seconda generazione, il colosso dell’e-commerce e dei dispositivi per la domotica e l’entertainment rilascia un aggiornamento per Fire TV Stick che corregge tre vulnerabilità di sicurezza particolarmente pericolose, scoperte dalla società di sicurezza informatica Bitdefender e identificate come falla facilmente sfruttabile dai malintenzionati per infiltrare malware nel dispositivo.

Amazon Fire TV Stick: scaricate l’ultimo update!

Le scoperte del team di Bitdefender, illustrate alla squadra di sviluppatori di Amazon Fire TV attraverso il programma Bug Bounty, svelano in particolare degli attacchi brute force che consentono all’hacker interessato di forzare il PIN di un account tramite continui tentativi di login, accedendo infine all’account in relativamente poco tempo. Questo stratagemma è sfruttabile proprio alla luce delle falle di sicurezza ora corrette, che quindi rendono rischioso l’uso del device Fire TV fino al suo aggiornamento.

Nello specifico, Bitdefender ha dichiarato:

“Amazon ha rilasciato correzioni per questi problemi sui dispositivi Fire TV e sull’app remota Fire TV. La società non ha prove che queste falle siano state sfruttate contro i clienti. Bitdefender ha lavorato a stretto contatto con il team di Amazon Fire TV in tutte le fasi della risoluzione delle vulnerabilità. Vorremmo estendere i nostri ringraziamenti per il rapido tempo di risposta, la comunicazione e la trasparenza.”

Per aggiornare il vostro device Amazon Fire TV Stick, dunque, cosa bisogna fare? In realtà nulla: il dispositivo controlla automaticamente la disponibilità di update e procede con download e installazione senza la necessità di alcun input, a patto che risulti connesso a Internet al momento dell’accensione del televisore.

Per controllare se l’aggiornamento è installato bisogna recarsi su Impostazioni > My Fire TV > Informazioni e verificare l’eventuale disponibilità di nuovi update. A quel punto, se non risulta installato, basta accertarsi che la connessione Internet sia stabile e procedere con l’aggiornamento, senza scollegare il dispositivo dal TV.