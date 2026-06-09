 Amazon genera magliette con l'AI e le stampa su richiesta
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Amazon genera magliette con l'AI e le stampa su richiesta

Alexa genera le immagini, Amazon le stampa sui prodotti e le spedisce con Prime. Printful e i venditori terzi sulla piattaforma sono avvisati.
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Alexa genera le immagini, Amazon le stampa sui prodotti e le spedisce con Prime. Printful e i venditori terzi sulla piattaforma sono avvisati.
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Si descrive un’immagine e l’AI la genera. Amazon la stampa su una maglietta, una borraccia o una felpa. Design, acquisto e stampa, tutto sotto lo stesso tetto, senza mai uscire dalla piattaforma. La funzione usa Alexa for Shopping e si appoggia a Merch on Demand, il servizio di stampa su richiesta che Amazon aveva già, ma che ora è alimentato dall’AI generativa.

Magliette AI su Amazon, come funziona

Gli acquirenti usano prompt testuali per generare immagini, poi le modificano e le applicano a prodotti blank, come magliette, felpe, borracce. I design devono rispettare le policy sui contenuti di Amazon, ovvero marchi e copyright sono vietati. Ma tutto ciò che è non brandizzato è teoricamente possibile: riunioni di famiglia, temi animali, grafiche personalizzate, assortimenti infiniti di prodotti senza marchio, creati in pochi secondi.

La nuova funzione è una minaccia per i siti di stampa su richiesta come Redbubble, Printful e Shutterfly, che da anni sono il riferimento per chi vuole un prodotto personalizzato rapidamente. Amazon offre ora lo stesso servizio senza uscire dalla propria piattaforma, e con la logistica di Prime.

Ma sono a rischio anche i venditori terzi su Amazon stesso. Migliaia di negozi su Amazon, Etsy, TikTok Shop e eBay vendono prodotti con design che sono già, in molti casi, generati dall’AI. Amazon sta essenzialmente offrendo ai clienti lo strumento per creare da soli ciò che i venditori terzi vendono.

Nel segno dell’AI

Amazon ha già lanciato uno strumento di ricerca che genera mockup AI di prodotti che non esistono per trovare quelli simili che esistono, un falso dupe per trovare il dupe di qualcos’altro. Ha aggiunto risposte audio AI alle pagine prodotto. Ha un robot da magazzino che capisce il linguaggio naturale.

Non si può dire che la strategia  non sia coerente. L’AI si inserisce in ogni fase dello shopping, dalla ricerca alla creazione del prodotto alla consegna. Il merchandise personalizzato generato dall’AI è l’ultimo tassello: il prodotto stesso è ora generato dall’AI, non solo cercato, raccomandato o consegnato tramite l’AI.

I design forse sono troppo piatti e generici, ma per la maglietta della riunione di famiglia o la borraccia con il disegno del proprio gatto sono più che sufficienti, e ciò potrebbe rendere superfluo un intero segmento di mercato.

Fonte: Amazon

Pubblicato il 9 giu 2026

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Tiziana Foglio
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9 giu 2026
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