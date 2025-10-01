Amazon Haul è arrivato in Italia: l'alternativa a Temu

Senza un vero e proprio annuncio, Amazon Haul ha aperto i battenti anche in Italia: è già accessibile all’indirizzo amazon.it/haul. Lo slogan scelto per promuovere lo store è Scopri prezzi da urlo . Fin dal suo lancio negli Stati Uniti è stato definito come una sorta di alternativa a Temu in cui trovare articoli a prezzi accessibili. Qualche esempio? Soprattutto vestiti, ma anche oggetti per la casa e per la cura della persona, gadget, accessori per l’ufficio e altro ancora.

Ha aperto i battenti lo store Amazon Haul

Il gruppo ha dunque mantenuto la promessa formulata all’inizio dell’anno ovvero quella di lanciare il negozio in Europa entro la fine del 2025. Cosa cambia dall’e-commerce che tutti conosciamo? Innanzitutto il catalogo è composto esclusivamente da prodotti economici, tutti con prezzi fino a 20 euro. Poi, bisogna accettare di fare i conti con tempi di consegna più lunghi rispetto a quelli a cui sono abituati i clienti di Amazon.

La maggior parte degli acquisti effettuati su Amazon Haul verrà consegnata in meno di due settimane, anche se i tempi di spedizione possono variare e dipendono dalla località di consegna del cliente.

C’è la possibilità di ottenere la spedizione gratuita su ordini dal valore minimo di 15 euro. Al di sotto si questa soglia la spesa extra per la consegna è di 3,50 euro. È prevista la possibilità di effettuare resi entro 15 giorni dal ricevimento della merce. L’acquirente è identificato come importatore. Questo il motivo.

Un importatore è qualcuno che acquista prodotti situati in un paese e li fa spedire in un altro paese. Per aiutarci a offrirti prezzi ultra-convenienti, i prodotti Amazon Haul vengono spediti dall’estero. In quanto acquirente, risulterai come importatore ai fini doganali. Amazon si occuperà dello sdoganamento per tuo conto.

Ecco un riepilogo delle condizioni applicate agli acquisti effettuati su Amazon Haul, direttamente dalle pagine del supporto ufficiale.

La consegna richiede fino a due settimane, a seconda della località;

gli articoli possono essere restituiti, se richiesto, entro 15 giorni dal ricevimento;

gli articoli non sono idonei per le politiche di reso standard di 30 giorni di Amazon;

Amazon non offre il cambio per gli ordini Amazon Haul;

Haul non è disponibile per i clienti Amazon Business;

Haul non è idoneo per i vantaggi di spedizione Prime.