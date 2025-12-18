Amazon investirà 10 miliardi di dollari in OpenAI?

Secondo le fonti di The Information, Amazon potrebbe investire oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI, spingendo la valutazione dell’azienda californiana sopra i 500 miliardi di dollari. Sono previsti inoltre contributi di altri investitori che porterebbe la valutazione fino a 750 miliardi di dollari. Non ci sono al momento conferme ufficiali.

OpenAI prosegue la raccolta di denaro

Fino a pochi mesi fa, OpenAI riceveva soldi solo da Microsoft. L’azienda di Redmond non è più il provider cloud esclusivo da gennaio, quindi l’azienda guidata da Sam Altman ha iniziato a sottoscrivere accordi con terze parti, tra cui Oracle. In seguito alla ristrutturazione aziendale è nata OpenAI Group PBC, ovvero la parte for-profit che ha il compito di trovare nuovi partner e investitori.

All’inizio di novembre è stato annunciato l’accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon Web Services (AWS). OpenAI avrà accesso ai server di AWS e quindi sfrutterà la potenza delle GPU di NVIDIA. Secondo le fonti di The Information, Amazon investirà oltre 10 miliardi di dollari in OpenAI. L’azienda californiana utilizzerà invece i chip Trainium di Amazon.

L’eventuale partnership (non c’è ancora una conferma ufficiale) non include la possibilità per Amazon di offrire i modelli più avanzati di OpenAI tramite i suoi servizi cloud (Microsoft ha mantenuto l’esclusiva fino al 2032). L’azienda di Seattle potrebbe invece consentire l’accesso alla sua piattaforma di e-commerce da ChatGPT oppure integrare le funzionalità di ChatGPT nella sua app.

Diversi analisti di Wall Street hanno evidenziato i rischi di questi accordi “circolari” che potrebbero portare allo scoppio della bolla AI. Amazon è il principale finanziatore di Anthropic, concorrente di OpenAI. Questi scambi di denaro tra aziende servono anche per evitare indagini antitrust.

Sempre secondo The Information, OpenAI riceverà finanziamenti da altre aziende che porterà la valutazione a circa 750 miliardi di dollari. Entro la seconda metà del 2026 potrebbe essere avviata una IPO per la quotazione in Borsa. L’obiettivo è raggiungere una valore di mercato superiore ad un miliardo di dollari.