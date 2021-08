Amazon Kindle: vulnerabilità scoperte e risolte

Gli esperti di CheckPoint Research hanno scoperto due vulnerabilità in Amazon Kindle che potevano essere sfruttate per trasformare il dispositivo in un bot, accedere alla rete privata o rubare le informazioni sull'account di fatturazione. Fortunatamente il problema di sicurezza è stato risolto con il firmware 5.13.5 distribuito ad aprile.

Nessun antivirus rileva gli e-book infetti

CheckPoint Research spiega che l'eventuale attacco contro specifici obiettivi potrebbe essere effettuato mediante la distribuzione di un e-book gratuito (su Kindle store o altri servizi). Durante i test è stato utilizzato un libro in formato PDF per studiare il codice delle funzionalità di parsing e rendering. I ricercatori hanno quindi scoperto le vulnerabilità indicate con CVE-2021-30354 e CVE-2021-30355. Quest'ultima, in particolare, consentiva l'esecuzione di codice remoto con permessi di root (il sistema operativo dei Kindle è basato su Linux).

Gli utenti dovevano solo aprire l'e-book per attivare l'exploit. Dopo aver ottenuto l'accesso al dispositivo, i malintenzionati potevano eseguire diverse operazioni, tra cui la cancellazione dei libri digitali e il furto dei dati dell'account. CheckPoint Research sottolinea che nessun antivirus può rilevare un e-book contenente malware.

Amazon ha ricevuto informazioni dettagliate sulle due vulnerabilità nel mese di febbraio. L'aggiornamento del firmware è stato rilasciato circa due mesi dopo. Gli utenti non devono fare nulla perché l'installazione avviene automaticamente quando il Kindle è connesso ad Internet.

Yaniv Balmas, Head of Cyber Research di Check Point Software Technologies, ha dichiarato: