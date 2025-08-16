 TotalAV propone una soluzione completa di protezione online a 19€
Con TotalAV hai antivirus, VPN e adblock tutto in uno ad un prezzo eccezionale: solo 19€ invece di 99€, per un risparmio netto di 80€.
Sicurezza Antivirus
Con TotalAV hai antivirus, VPN e adblock tutto in uno ad un prezzo eccezionale: solo 19€ invece di 99€, per un risparmio netto di 80€.

Oggi mettere al sicuro i propri dispositivi e navigare senza pensieri è ancora più semplice grazie a TotalAV, che racchiude in un’unica soluzione tre strumenti fondamentali: antivirus, VPN e sistema di blocco delle pubblicità.

In questo periodo l’abbonamento annuale è disponibile a soli 19 euro, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo standard di 99 euro. Vediamo più da vicino cosa offre questa proposta.

Vai all’offerta di TotalAV

Cosa offre TotalAV

Nata come programma antivirus, la piattaforma si è affermata rapidamente per l’affidabilità nel riconoscere e neutralizzare minacce come malware, trojan e ransomware, conquistando milioni di utenti per l’efficacia e il buon rapporto qualità-prezzo. L’antivirus incluso garantisce una protezione continua su PC, smartphone e tablet, mantenendo al sicuro dati sensibili e documenti importanti, sia personali che di lavoro.

Accanto a questo strumento c’è la VPN senza limiti, che consente di nascondere l’indirizzo IP e di navigare in totale anonimato. È particolarmente utile quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di alberghi, locali o aeroporti, dove i rischi per la privacy sono maggiori.

Il pacchetto comprende inoltre un adblock integrato, capace di eliminare in automatico banner e finestre invasive, velocizzando il caricamento delle pagine e rendendo la navigazione più scorrevole e piacevole.

La promozione, attivabile per un periodo limitato, consente di ottenere un anno di cybersicurezza completa a un prezzo fortemente scontato. Per approfittarne basta visitare il sito ufficiale di TotalAV e completare l’attivazione.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ago 2025

Link copiato negli appunti

Edoardo D'amato
Pubblicato il
16 ago 2025
Link copiato negli appunti