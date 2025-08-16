TotalAV propone una soluzione completa di protezione online a 19€

Oggi mettere al sicuro i propri dispositivi e navigare senza pensieri è ancora più semplice grazie a TotalAV, che racchiude in un’unica soluzione tre strumenti fondamentali: antivirus, VPN e sistema di blocco delle pubblicità.

In questo periodo l’abbonamento annuale è disponibile a soli 19 euro, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo standard di 99 euro. Vediamo più da vicino cosa offre questa proposta.

Cosa offre TotalAV

Nata come programma antivirus, la piattaforma si è affermata rapidamente per l’affidabilità nel riconoscere e neutralizzare minacce come malware, trojan e ransomware, conquistando milioni di utenti per l’efficacia e il buon rapporto qualità-prezzo. L’antivirus incluso garantisce una protezione continua su PC, smartphone e tablet, mantenendo al sicuro dati sensibili e documenti importanti, sia personali che di lavoro.

Accanto a questo strumento c’è la VPN senza limiti, che consente di nascondere l’indirizzo IP e di navigare in totale anonimato. È particolarmente utile quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di alberghi, locali o aeroporti, dove i rischi per la privacy sono maggiori.

Il pacchetto comprende inoltre un adblock integrato, capace di eliminare in automatico banner e finestre invasive, velocizzando il caricamento delle pagine e rendendo la navigazione più scorrevole e piacevole.

La promozione, attivabile per un periodo limitato, consente di ottenere un anno di cybersicurezza completa a un prezzo fortemente scontato. Per approfittarne basta visitare il sito ufficiale di TotalAV e completare l’attivazione.