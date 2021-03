Amazon, le Offerte di Primavera finiscono OGGI

Questa volta il conto alla rovescia non è relativo ad una offerta lampo, ma ad una vetrina intera: le Offerte di Primavera che Amazon ha messo a disposizione in questi giorni andranno a scadere a mezzanotte di oggi, mercoledì 31 marzo. Chi non ha colto l’occasione, ignorando le opportunità che si sono alternate su vari comparti merceologici, non potrà che attendere la propria occasione fortunata, visto che torneranno a ripetersi le tradizionali offerte lampo, ma saranno relative a singoli prodotti invece che ad una moltitudine tutti assieme.

Amazon, stanno per finire le Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera sono qui e la cosa migliore da fare è sfogliarle in queste ultime ore per capire se ci sia l’occasione giusta per sé, per un regalo, per uno sfizio o per quell’ultimo strumento utile per salvare il tempo libero che ci sarà concesso dopo le riaperture: dal giardinaggio all’intrattenimento, passando per tv e robot di pulizia, la scelta è variegata.

Tra le offerte da segnalare in modo particolare v’è ovviamente il mondo Alexa, visto che i nuovi Amazon Echo lanciati da breve sono già in forte sconto (da 29,99 euro) e da domani torneranno sicuramente al loro prezzo tradizionale (59,99 euro). Varie, inoltre, le occasioni in ambito informatico su schede di memoria e laptop di ogni tipo e prezzo.

Restano, però, poche ore soltanto. Prendere o lasciare, tutto il resto sarà riservato alle quotidiane offerte lampo ed alla fortuna di arrivare in tempo, nel giorno giusto, sul prodotto giusto.