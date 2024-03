Amazon: basterà un link per creare pagine prodotto con l'AI

Amazon sta per introdurre una funzionalità innovativa che promette di semplificare la vita dei venditori sulla piattaforma. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, i venditori potranno creare pagine di prodotti complete con un semplice copia-incolla di un link.

Dalla pagina web esterna alla vetrina su Amazon in un istante

La nuova funzione di AI generativa prende le informazioni dal sito web esterno di un venditore e genera automaticamente una pagina di prodotto Amazon per l’articolo. La pagina includerà una descrizione scritta e immagini, il tutto senza richiedere sforzi aggiuntivi da parte del venditore. L’obiettivo è quello di ridurre significativamente il tempo necessario per portare un prodotto da un altro sito web su Amazon, come spiega Mary Beth Westmoreland, vicepresidente di Amazon per l’esperienza dei partner di vendita a livello mondiale.

Tuttavia, Amazon mette in guardia i venditori: se scelgono di utilizzare la funzione di copia-incolla dell’URL per creare la pagina del prodotto, devono essere i proprietari, i detentori dei diritti o avere la licenza per utilizzare i contenuti del link. In caso contrario, Amazon potrebbe intraprendere azioni legali se scoprisse che il venditore ha dichiarato in modo errato la proprietà del sito web. La trasparenza e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono una priorità per il colosso dell’e-commerce.

La funzione, che sarà disponibile per i venditori statunitensi nelle prossime settimane, ha già suscitato grande interesse tra la community dei venditori Amazon. Westmoreland afferma che gli strumenti di intelligenza artificiale lanciati finora da Amazon hanno ricevuto un’accoglienza entusiastica.

L’intelligenza artificiale generativa al centro della strategia di Amazon

Negli ultimi mesi, il colosso dell’e-commerce ha rilasciato una serie di strumenti di intelligenza artificiale sia per i venditori che per gli acquirenti. Per i venditori, sono stati introdotti strumenti AI per generare foto e creare testi per le inserzioni dei prodotti. Per gli acquirenti, Amazon ha presentato Rufus, un chatbot AI progettato per rispondere alle domande sugli articoli, suggerire prodotti simili e confrontare i modelli.

L’intelligenza artificiale generativa è al centro della strategia di Amazon in tutta l’azienda. Il suo servizio cloud AWS ospita diversi modelli AI e ha presentato anche un generatore di testo-immagine.