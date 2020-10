A poco più di 24 ore dalla conclusione del Prime Day, oggi Amazon ha pubblicato la classifica degli articoli più acquistati in Italia durante la sua maratona di sconti durata 48 ore: al terzo posto ci sono le mascherine, in particolare una confezione da 10 del tipo FFP2/KN95 oggi proposta a soli 16,99 euro. Un prezzo parecchio conveniente se confrontato con quello praticato dalle farmacie per lo stesso prodotto. Dando un’occhiata alle recensioni lasciate dagli utenti sorge però qualche dubbio: dispongono davvero della certificazione?

Mascherine FFP2/KN95 e recensioni negative

Alla domanda “Buongiorno, ho appena fatto l’ordine mi serve fattura e certificazione, grazie” viene risposto “Le mascherine non sono certificate“. Il parere di un cliente pubblicato a fine settembre si apre con il titolo “Differenti da quelle inviate in precedenza” e prosegue con:

Avevo acquistato le Jiandi a settembre e mi sono sembrate subito molto buone. Le avevo pagate circa 1.6 a pezzo. Avevano la scritta CE su un lato con la certificazione FFP2 e KN95. Ho visto che il prezzo è sceso e ne ho ordinate altre due confezioni, ma ovviamente quelle ricevute non sono certificate. Non hanno la marca scritta sulla mascherina e tantomeno la dicitura FFP2. Il venditore d’altronde oltre ad abbassare il prezzo ha modificato le immagini per cui non ci si può lamentare perchè sono conformi a quanto indicato. Sembrano comunque decenti e sicuramente proteggono più di una mascherina chirurgica.

Discorso del tutto simile per altre indicizzate nel catalogo di Amazon con la dicitura FFP2/KN95 e offerte in un pacco da 25 pezzi a 6,88 euro (meno di 30 centesimi per ogni mascherina, meno di quelle chirurgiche). In questo caso i feedback più recenti attribuiscono il rating 1/5 all’articolo citando una discrepanza tra quanto descritto dall’inserzione e quanto ricevuto in seguito all’ordine.

Non stiamo affermando che i prodotti in questione siano contraffatti o non certificati: le recensioni negative non possono però che costituire un campanello d’allarme. Abbiamo anche la possibilità di riportare un’esperienza diretta, proprio con le Jiandi di cui sopra: la confezione ricevuta, acquistata proprio durante il Prime Day, riporta esplicitamente sulla confezione la certificazione CE EN 149:2001 + A1:2009 che lo stesso ministero considera adeguato per le FFP2. Insomma: stando alla nostra esperienza d’acquisto, la mascherina ha esattamente la certificazione promessa e risulta perfettamente conforme con le indicazioni di vendita.

Sempre verificare la certificazione

Siamo certi che Amazon, già impegnata nei mesi scorsi su questo fronte in modo proattivo per togliere di mezzo offerte ingannevoli e per contrastare ogni speculazione, prenderà in carico le segnalazioni intervenendo laddove necessario per garantire la piena trasparenza e correttezza della compravendita, a tutela anzitutto dei clienti ai quali in ogni caso va consigliato di fare attenzione prima di procedere all’ordine.

Prima dell’acquisto, insomma, si consiglia analizzare in modo specifico quale sia il tipo di certificazione del prodotto e quale tipo di protezione offra. Il prezzo è importante (si andrà incontro a lunghi mesi di mascherine), ma la bontà del prodotto stesso è ben più importante chiaramente. Per capire il tipo di protezione si consiglia soprattutto di analizzare le immagini dei prodotti, ove la certificazione deve essere esplicitata così come il marchio “CE”.

Qualora l’indicazione non sia chiara, non resta che contattare il venditore o analizzare le recensioni disponibili. Occhi aperti, dunque: proteggersi e proteggere gli altri (con le FFP2 o con le chirurgiche tradizionali) è anche e soprattutto questione di attenzione. Sia nei comportamenti, che negli strumenti adottati. Su Amazon le maschere sono disponibili qui.