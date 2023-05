Amazon Music: i momenti salienti dei podcast presto saranno generati dall'IA

Amazon Music Podcast sta per lanciare una novità che renderà l’esperienza di ascolto ancora più ricca e semplice. Si tratta della possibilità di ascoltare gli estratti e i capitoli dei podcast generati dall’intelligenza artificiale.

Secondo un rapporto di CNET, Amazon ha acquisito Snackable AI, una startup specializzata nell’intelligenza audio che crea strutture per i contenuti audio e video lunghi. Il sito web di Snackable AI ora rimanda ad Amazon Music. Snackable AI ha sviluppato una tecnologia che permette di creare automaticamente estratti e capitoli per i frammenti audio e video. La tecnologia di Snackable AI usa il natural language processing e il machine learning per analizzare i contenuti audio e video e generare estratti e capitoli che siano rilevanti e coinvolgenti.

La fondatrice e CEO di Snackable AI, Mari Joller, è ora a capo dei prodotti dell’intelligenza artificiale e machine learning per Amazon Music Podcasts.

I vantaggi degli estratti e dei capitoli per gli ascoltatori e i creatori di podcast

Grazie alla tecnologia di Snackable AI, Amazon Music Podcast potrà offrire ai suoi utenti la possibilità di ascoltare gli estratti e i capitoli dei podcast generati dall’intelligenza artificiale. Questo significa che potranno trovare facilmente le informazioni o i segmenti che li interessano senza dover ascoltare tutto il podcast.

Incorporare estratti generati dall’intelligenza artificiale e capitoli di episodi potrebbe rivoluzionare l’esperienza di ascolto dei podcast su Amazon Music, poiché gli ascoltatori possono trovare informazioni o segmenti specifici senza dover ascoltare l’intero episodio.

Questa funzione sarà anche utile per i creatori e i marketer di podcast, che potranno mostrare il valore del loro contenuto e attirare più ascoltatori. Potranno usare gli estratti e i capitoli per promuovere i loro podcast su altre piattaforme o social media.

Le altre iniziative di Amazon nel campo dell’intelligenza artificiale

Questa è una delle tante iniziative di Amazon nel campo dell’intelligenza artificiale come Amazon Bedrock, un nuovo servizio cloud progettato per aiutare le aziende e gli sviluppatori a migliorare il proprio software con l’intelligenza artificiale; Amazon CodeWhisperer, un Amazon CodeWhisperer, un compagno di codifica basato sull’intelligenza artificiale.

Amazon ha anche recentemente introdotto Inspire, un feed per lo shopping simile a TikTok, a tutti i consumatori statunitensi. La funzione consente ai clienti di sfogliare i prodotti ed effettuare acquisti in base ai contenuti creati da influencer, marchi e altri utenti. I clienti possono personalizzare il loro feed Inspire selezionando tra oltre 20 interessi, come cosmetici, animali domestici e viaggi. L’esperienza di scorrimento ricorda il feed video verticale di TikTok, con opzioni di interazione sul lato destro dello schermo.

I partecipanti al programma Amazon Influencer possono pubblicare contenuti su Inspire e i clienti possono inviare recensioni sui prodotti.