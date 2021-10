Amazon Music Unlimited: 3 mesi GRATIS son meglio di 1

Chi si iscrive ad Amazon Music Unlimited per provare l'alta qualità della musica in streaming del servizio, solitamente ha a disposizione un mese di ascolto gratis di cui poter approfittare. Da oggi, invece, l'offerta triplica: invece di un mese gratuito se ne hanno ben tre e ciò significa che, attivando oggi l'offerta con un click, si avrà musica gratis fino a fine anno.

Amazon Music Unlimited, 3 mesi GRATIS

Gratis significa, davvero, gratis: nessun costo di attivazione, nessun costo di gestione, nessun costo di disattivazione. Al termine del periodo di offerta si potrà liberamente decidere se vale la pena rinnovare l'abbonamento al prezzo di 9,99 euro al mese o se invece disattivare questa opzione e fermare gli ascolti. Ben tre mesi di tempo per esplorare a fondo un catalogo da 75 milioni di brani in alta definizione, insomma, senza dover pagare alcunché: niente male quando i servizi son gratis ed in cambio si ha la massima qualità.

Audio spaziale, qualità HD, piena integrazione con il mondo Alexa, possibilità di ascolto su qualsivoglia device, il tutto alla stregua del meglio dell'offerta musicale in streaming: podcast, musica, nuove uscite, skip illimitati, nessuna pubblicità.

Chi ha in casa un qualsivoglia Amazon Echo si troverà facilmente sincronizzato il servizio con il proprio account e non si dovrà far altro che chiedere ad Alexa la propria musica preferita: in un attimo si farà il pieno di qualità e le note potranno librarsi nell'aria senza limiti. Tre mesi son lunghi e sono soprattutto un tempo ideale per provare un servizio senza scendere a compromessi con limite alcuno.

Non sei distante da tutto ciò: appena un click.