Amazon, nuova homepage per l'app di shopping

Amazon testando una nuova homepage per la sua app di shopping su Android e iOS, poco dopo aver introdotto più funzioni di intelligenza artificiale nella sua esperienza di acquisto online. A partire da oggi, milioni di utenti negli Stati Uniti noteranno i cambiamenti, mentre altri Paesi, tra cui l’Italia, li vedranno nei prossimi mesi. Il restyling mira a migliorare i consigli personalizzate basati sulle abitudini di acquisto, la cronologia di navigazione, le offerte e altri segnali legati all’attività di shopping degli utenti.

Amazon, nuovo look dell’app shopping

Il nuovo layout di Amazon punta su un design più accattivante e luminoso, con gruppi e raccolte di prodotti dinamiche, per attirare l’attenzione dell’utente e invogliarlo a scoprire nuovi articoli. L’attenzione è focalizzata sullo scorrimento orizzontale per esplorare le diverse collezioni e sottocategorie di prodotti. In questo modo l’esperienza risulta più coinvolgente e interattiva.

I contenuti visualizzati sono personalizzati in base agli interessi dell’utente. Ad esempio, gli appassionati di sport potrebbero vedere pubblicità di eventi sportivi insieme a integratori per l’allenamento, mentre i genitori potrebbero trovare giocattoli, libri per bambini e prodotti per l’infanzia accanto a offerte sui pannolini. L’obiettivo è proporre contenuti pertinenti che invoglino all’acquisto e alla scoperta di nuovi prodotti in linea con le preferenze personali di ciascun utente.

Migliorare l’esperienza di acquisto e aumentare le vendite

Amazon afferma di aver testato diversi elementi di queste modifiche dell’interfaccia utente per un certo periodo. Un esempio è il nuovo hub Buy Again, che semplifica il riordino di prodotti acquistati di frequente. Questo cambiamento è già visibile da tempo per alcuni utenti, mentre gli altri elementi della riprogettazione sono ancora in fase di rollout. Sebbene i consigli personalizzati fossero già presenti nell’app in varie forme, l’esperienza attuale può risultare troppo casuale e dispersiva per essere realmente utile.

L’obiettivo di Amazon con questi cambiamenti è migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti, mettendo a loro disposizione un maggior numero di prodotti che rispondono ai loro gusti e alle loro esigenze. In ultima analisi, l’azienda spera che questa strategia possa invogliare gli utenti a spendere un po’ di più… ci riuscirà?