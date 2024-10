Amazon presenta la sua guida agli acquisti con l'AI

Amazon ha dato il via al suo sforzo per semplificare l’esperienza dei clienti a febbraio 2024 con il suo assistente agli acquisti AI, Rufus. Simile a ChatGPT, ma per gli acquisti, Rufus è stato progettato per guidare gli utenti nella ricerca di prodotti, suggerendo articoli in base alle preferenze e al comportamento passato. Questo ha segnato il primo salto significativo di Amazon nello shopping assistito dall’intelligenza artificiale.

Al via la guida agli acquisti AI di Amazon

Subito dopo, Amazon ha introdotto altre funzioni AI in altri prodotti, come Maestro, un generatore di playlist, ad aprile, e la ricerca assistita dall’intelligenza artificiale nella smart TV con Amazon Fire Stick, a maggio, integrando ulteriormente l’intelligenza artificiale in ogni aspetto del suo ecosistema. Ora Amazon sta facendo un ulteriore passo avanti nello shopping guidato dall’intelligenza artificiale con il debutto della nuova funzione AI Shopping Guide.

Secondo Amazon, questo nuovo strumento è progettato per assistere gli acquirenti con consigli dettagliati e informativi su oltre 100 categorie di prodotti, che vanno dai televisori alle scarpe da corsa, dalla cura della pelle al cibo per cani.

Sfruttando la crescente domanda di un processo decisionale più smart e più rapido, la guida AI allo shopping di Amazon mira a condensare tutte le informazioni critiche di cui un consumatore potrebbe aver bisogno – leader di marca, specifiche tecniche e persino informazioni sui clienti – direttamente sulla pagina del prodotto, a differenza dell’assistente agli acquisti che utilizza un’interfaccia diversa.

La tempistica di questo lancio è curiosa, poiché arriva subito dopo il Prime Day di Amazon, il suo più grande evento di shopping. Non è chiaro il motivo per cui Amazon abbia scelto di non rilasciare la funzione durante i saldi, in quanto avrebbe potuto aiutare gli acquirenti più indaffarati a prendere decisioni più rapide e sicure durante l’intenso periodo di shopping.

Tuttavia, l’AI Shopping Guide dovrebbe migliorare l’esperienza di acquisto riducendo il tempo necessario per la ricerca dei prodotti, facendo emergere “contenuti informativi”, come li definisce Amazon, per aiutare gli acquirenti a prendere rapidamente decisioni ponderate. Ad esempio, se si cercano scarpe da corsa, la guida offrirà un riassunto conciso delle marche più importanti, delle caratteristiche principali e delle recensioni degli utenti, risparmiando ore di comparazioni.

La piattaforma Bedrock di Amazon

L’AI Shopping Guide si basa sulla piattaforma Bedrock di Amazon, un modello linguistico che analizza le recensioni dei clienti, gli attributi dei prodotti e le tendenze dei marchi. Queste informazioni vengono costantemente aggiornate per stare al passo con i nuovi prodotti e le tendenze, garantendo agli utenti l’accesso ai dati più aggiornati.

L’accesso alla funzione è semplice. Se si cerca un prodotto supportato, la guida apparirà tra i suggerimenti del completamento automatico della ricerca. In alternativa, è possibile accedere alle guide attraverso la scheda “Continua a fare acquisti” sulla homepage di Amazon.

Il colosso dell’e-commerce ha dichiarato che la funzione sarà inizialmente disponibile per gli acquirenti statunitensi su iOS, Android e sul sito web di Amazon, con l’intenzione di espandersi oltre le 100 categorie di prodotti iniziali nei prossimi mesi. Sebbene Amazon non abbia confermato quando la funzione sarà disponibile in altre lingue o Paesi, è chiaro che gli acquisti guidati dall’intelligenza artificiale sono al centro dei piani futuri di Amazon.