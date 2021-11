Amazon cambia l'icona dell'app per il Black Friday

Per capire quanto Amazon punti sulle offerte del Black Friday è sufficiente aprire l'applicazione dello store, se installata sul proprio smartphone: c'è una nuova icona, disegnata per accompagnare gli utenti da oggi e per tutta la settimana di shopping online più calda dell'anno.

Una nuova icona per l'app di Amazon

Il nastro nella parte superiore si tinge a tema natalizio, abbandonando (presumiamo temporaneamente) il blu, quasi a suggerire come sia giunto il momento di iniziare a pensare a cosa far trovare sotto l'albero. Questo il risultato.

L'icona dell'app mobile di Amazon è stata oggetto nei primi mesi dell'anno di un restyling che ha sollevato una discussione. Il primo design proposto è stato ben presto cestinato, poiché in modo involontario richiamava alla mente dei celebri baffi a spazzolino e, di conseguenza, il suo portatore (non il Grande Dittatore di Chaplin, l'altro).

Tra gli sconti migliori di oggi, per aprire la settimana del Black Friday, anche quelli sulla gamma di dispositivi Echo, sugli smartphone e sui laptop.