Amazon pensiona il robot Astro for Business

Dopo circa sette mesi dal debutto ufficiale, Amazon ha deciso di mandare in pensione Astro for Business. Il robot era stato progettato per svolgere il compito di guardia di sicurezza, grazie alla sua capacità di muoversi autonomamente all’interno degli edifici. Astro for Home rimane in vendita e potrebbe avere un successore.

Astro for Business in pensione anticipata

Astro for Business era stato annunciato il 15 novembre 2023. Il piccolo robot ha funzionalità specifiche per la sorveglianza di uffici e piccoli magazzini (fino a circa 465 mq). Può fornire avvisi in tempo reale e vedere anche di notte, grazie alla sua videocamera HD a periscopio. Può inoltre rilevare la presenza di persone sconosciute e mostrare in streaming zone non coperte dalle tradizionali videocamere di sicurezza (24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Il controllo del robot avviene tramite app Ring. Il prezzo è 2.349,99 dollari, al quale si aggiunge il costo dell’abbonamento scelto: Ring Protect Pro (20 dollari/mese), Astro Secure (60 dollari/mese) o Virtual Security Guard (99 dollari/mese). Amazon ha informato i clienti che il supporto per Astro for Business verrà interrotto il 25 settembre.

Gli utenti riceveranno il rimborso completo della spesa e un credito di 300 dollari sull’account Amazon. Verranno anche disattivati gli abbonamenti Astro Secure e Virtual Security Guard. In questo caso è previsto il rimborso per i giorni non sfruttati. Tutti i dati personali saranno cancellati dal dispositivo, mentre le registrazioni saranno ancora accessibili nell’app Ring fino alla scadenza dell’abbonamento Ring Protect.

Un portavoce dell’azienda di Seattle ha comunicato che Astro for Business non può essere convertito nella versione Home (1.599,99 dollari), ma Amazon coprirà i costi di spedizione e riciclo. Un dirigente ha dichiarato che le risorse verranno spostate sulla versione Home, quindi è previsto il lancio di un nuovo modello.