Amazon Photos, la nuova versione arriva su Android

A quasi un anno di distanza dal rilascio avvenuto su iOS, anche la versione Android dell’app Amazon Photos si rinnova. Il debutto di oggi porta con sé un’interfaccia ridisegnata e una migliore organizzazione degli elementi sullo schermo, ma non solo. L’obiettivo del gruppo di Seattle è quello di semplificare la vita agli utenti che scelgono il servizio (gratis con l’abbonamento Prime) per il backup delle loro immagini sul cloud.

Il nuovo Amazon Photos, anche su Android

L’applicazione può essere scaricata direttamente da Google Play. Tra le funzionalità introdotte, spicca quella che permette di individuare una fotografia direttamente dalla schermata principale e interagendo con una sola mano. Con uno swipe dal bordo inferiore verso l’altro, inoltre, si apre un pannello da cui filtrare i risultati in base a criteri come una location specifica, l’anno o il mese dell’acquisizione ecc.

Nella parte superiore della UI trova posto un pulsante (a sinistra) per l’accesso rapido alle opzioni. Un altro (a destra) permette la condivisione privata dei contenuti con amici e familiari. Tutti gli upload possono essere facilmente mostrati sugli smart display della linea Echo Show e sui televisori connessi a Internet attraverso un apparecchio della gamma Fire TV, trasformandoli così in qualcosa di molto simile a cornici digitali.

Come scritto in apertura, ricordiamo che l’utilizzo del servizio Amazon Photos è gratuito per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime, senza limitazioni in termini di spazio nell’upload delle immagini a piena risoluzione (anche in formato RAW): per testarlo è sufficiente attivare subito i 30 giorni di prova gratuita. Per i video c’è invece il tetto massimo di 5 GB.

Promemoria: per il 31 dicembre 2023 è in programma la chiusura definitiva di Amazon Drive, come ribadito di recente. Amazon Photos continuerà a funzionare.