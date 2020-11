Da giugno 2019 a maggio 2020 i partner di Amazon hanno registrato vendite per una media pari a oltre 75.000 euro ciascuno attraverso la piattaforma: è il dato più importante che emerge dal nuovo report (PDF) compilato dal colosso dell’e-commerce a proposito dell’attività svolta dalle PMI italiane sulla piattaforma.

Da Amazon il nuovo report sull’attività delle PMI

100 prodotti acquistati ogni minuto, un totale pari a oltre 14.000 piccole e medie imprese nazionali presenti sullo store ed esportazioni verso l’estero per oltre 500 milioni di euro. Nonostante il momento di certo non semplice il trend è di crescita: più di 60 milioni di prodotti venduti in un anno rispetto ai 45 milioni dei dodici mesi precedenti. È la conseguenza anche degli investimenti del gruppo in logistica e servizi (2,2 miliardi di euro nel vecchio continente solo nel 2019). Questo il commento di Francois Saugier, VP Seller Services di Amazon per l’Europa.

Supportare le piccole e medie imprese rappresenta la parte centrale di tutto quello che facciamo. Continueremo ad investire in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per sostenere le piccole e medie imprese nell’ottenere risultati sempre miglior. Nonostante il periodo difficile, i partner di vendita hanno continuato a crescere con Amazon. Quando i clienti acquistano nei nostri negozi, oltre il 50% dei prodotti ordinati è venduto da piccole imprese.

Le vendite delle PMI hanno subito una importante accelerazione anche di recente in vista del Prime Day, grazie a una promozione dedicata. Riportiamo in chiusura le parole di Ilaria Zanelotti, Direttore Seller Services di Amazon in Italia.