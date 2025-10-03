Amazon Prime, aggiungere prodotti alle spedizioni già in arrivo

La verità è che nessuno compila ordini perfettamente organizzati con tutti i prodotti necessari in un colpo solo. Lo shopping online somiglia più a un flusso di coscienza distribuito su sette giorni, dove lunedì ti ricordi che servono le pile, mercoledì realizzi che il caffè sta finendo, e venerdì alle 23 hai l’illuminazione mistica che ti mancano le calze…

Amazon lancia il pulsante per aggiungere prodotti alle spedizioni già programmate

La nuova funzione di Amazon è molto semplice, è un pulsante azzurro brillante con scritto “Aggiungi alla consegna di oggi” che appare sotto la classica opzione “Aggiungi al carrello” e prende il posto del vecchio “Acquista ora”. Un tap e il prodotto si aggancia automaticamente al prossimo ordine in arrivo, senza dover creare una nuova spedizione ogni volta che il cervello si accende e ricorda qualcosa di essenziale.

Il rivenditore aveva già tentato di arginare questa anarchia degli acquisti con soluzioni come Amazon Day, il giorno della settimana dove far confluire tutte le consegne in un’unica consegna di pacchi. O incentivando le spedizioni più lente in cambio di premi digitali. Ma evidentemente non bastava.

Per chi ha il dito più veloce del pensiero o si pente immediatamente, c’è persino un pulsante “Annulla” che permette di rimuovere l’articolo appena aggiunto. Una piccola concessione all’imperfezione umana… A volte si sbaglia a schiacciare o semplicemente si cambia idea subito dopo l’acquisto, ci sta. Il pulsante apparirà su tutti gli articoli idonei per i membri Prime per ora solo negli Stati Uniti.

Insomma, Amazon smette di pretendere che tutti siano organizzatissimi. Si adegua alla realtà, le cose vengono in mente all’improvviso. Spesso ci si accorge che manca qualcosa quando serve, non quando si il tempo di pianificare.