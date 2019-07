Tra i brand che hanno aderito alla chiamata di Amazon per il Prime Day c’è anche ASUS. In questo articolo passiamo in rassegna le offerte proposte per la seconda giornata di sconti: per un elenco più competo e continuamente aggiornato rimandiamo invece alla pagina dedicata ai prodotti del marchio taiwanese.

Prime Day 2019: le offerte di ASUS

Partiamo dai laptop. Fino alle 23:59 di oggi (martedì 16 luglio) ce ne sono tre della famiglia VivoBook in promozione per il Prime Day 2019. Si differenziano per prezzo, caratteristiche e diagonale dello schermo. Il consiglio è quello di consultare la scheda tecnica di ognuno per capire il modello più adatto a soddisfare le proprie esigenze.

Chi invece preferisce assemblare da sé il proprio PC desktop può approfittare degli sconti su schede madri e schede video e magari abbinare un monitor con caratteristiche pensate per gli appassionati di gaming.

Infine, due tastiere per il gaming, entrambe retroilluminate, con un design progettato in modo da garantire il massimo delle performance durante le sessioni di gioco.

Ricordiamo in chiusura che le promozioni di oggi su Amazon sono riservate agli abbonati Prime. Chi non ha ancora effettuato la sottoscrizione può farlo subito e approfittare dei 30 giorni di prova gratuita, decidendo poi eventualmente di non procedere al rinnovo prima della scadenza.