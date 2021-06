Prime Day 2021: un'anticipazione sulle offerte di Amazon

Il Prime Day 2021 ormai è alle porte: lunedì 21 e martedì 22 andrà in scena la 48 ore di shopping online organizzata da Amazon per i suoi clienti, con promozioni su tutto il catalogo. Vediamo qui alcune anticipazioni sulle offerte che lo store ha già reso disponibili, a partire dal box di NIO Cocktails con il 33% di sconto e dalle videocamere Blink per la sorveglianza: Indoor a -45% e Outdoor a -46%.

Prime Day 2021: un'anticipazione sugli sconti di Amazon

Ci sono ad esempio lo smartwatch Huawei Watch GT 2 a -48% per chi vuol mettersi al polso un orologio hi-tech di fascia alta e il televisore LG OLED 4K da 55 pollici a -24% per godersi gli Europei di calcio, film e Serie TV senza compromessi. Chi vuol poi staccare i propri occhi da monitor e display per passare piacevoli ore di divertimento in compagnia di amici e parenti può scegliere un gioco in scatola per tutti: l'edizione speciale tricolore di Scrabble (lo Scarabeo) a -38%.

Anche i servizi di Amazon sono oggetto di promozioni: Music Unlimited può essere testato con quattro mesi di uso gratuito, confermando l'abbonamento ad Audible al termine della prova gratuita si ha diritto a un buono dal valore di 15 euro da usare sull'e-commerce e a un -20% sulla sottoscrizione, mentre Kindle Unlimited mette a disposizione tre mesi gratis.

Per tutte le info sugli sconti del Prime Day 2021 è possibile far riferimento alla sezione dedicata sullo store di Amazon e a queste pagine, dove nei prossimi giorni segnaleremo le occasioni migliori.