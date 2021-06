Prese WiFi con Alexa e Google: SCONTO SMART anticipa il Prime Day

Per trasformare la propria casa in una smart home, basta poco: una presa WiFi intelligente. Se sono tre, ancora meglio: il bundle di Meross è oggi proposto in offerta lampo su Amazon, con uno sconto del 23% che anticipa di qualche giorno il Prime Day 2021.

Basta poco e la casa diventa smart: le prese WiFi di Meross

I dispositivi si inseriscono in qualsiasi presa a muro rendendo l'alimentazione accessibile tramite controllo remoto (via app), così da poter accendere o spegnere quanto collegato anche se si è altrove. Non mancano poi la funzione timer programmabile, il monitoraggio dei consumi e il supporto ai comandi vocali grazie alla piena compatibilità con le intelligenze virtuali di Alexa e Assistente Google, senza dimenticare il supporto a IFTTT. Tutte le altre informazioni nella schede del prodotto.

Il brand Meross è leader nel settore e l'affidabilità è garantita. Al prezzo di soli 32,29 euro è possibile trasformare ogni stanza in un ambiente smart. Non ne servono tre? È in sconto anche la singola unità, a 12,74 euro invece di 15,99 euro.