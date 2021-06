Amazon Prime Day: i migliori SSD in offerta!

Se volete velocizzare il vostro PC senza impegnarvi troppo o spendere grandi cifre, mettere un disco SSD al posto del vostro HDD può essere veramente una mossa vincente. Infatti i dischi SSD sono molto più veloci dei normali hard disk e rendono il PC più reattivo e prestazionale. Vediamo nel dettaglio le migliori offerte dedicate alle due giornate dell'Amazon Prime Day di oggi e domani.

SSD in offerta: l'imbarazzo della scelta tra interni ed esterni

Iniziamo con i Crucial MX500 con interfaccia SATA 2.5. Questi SSD garantiscono una velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 560/510 MB/s su tutti i tipi di file e Letture/Scritture casuali fino a 95k/90k su tutti i tipi di file. Sono dotati di accelerazione hardware grazie alla tecnologia NAND 3D Micron e protezione integrata sia per evitare che l’interruzione dell’alimentazione possa cancellare le attività in corso, sia per la protezione dei dati grazie alla crittografia basata su hardware AES 256 bit. L'offerta più vantaggiosa riguarda la versione da 1 TB che passa da 119,55 euro a soli 89,99 euro grazie allo sconto del 25%.

Continuiamo con un'altra unità SSD con interfaccia SATA 2.5, ovvero Samsung MZ-76E2T0 870 EVO. Queste presentano una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s. Sono compatibili con interfaccia SATA 6 Gb/s e retrocompatibili con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s. Sfruttano inoltre una tecnologia V-NAND brevettata da Samsung che offre fino a 2400 TBW. In offerta è presente la versione da 1TB che passa da 139,99 euro a soli 91,99 euro grazie allo sconto del 34%.

Passiamo adesso a un SSD esterno portatile davvero top di gamma. Stiamo parlando del SanDisk Extreme SSD da 1TB che presenta velocità incredibili: la tecnologia NVMe garantisce prestazioni con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s in un'unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche. La struttura ha una resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere. Non manca la crittografia AEI 256 bit. Il tutto può essere vostro al prezzo di 139,99 euro invece di 260,99 euro grazie allo sconto del 46%.

Un altro SSD esterno dalla struttura super resistente e dalle performance di altissimo livello è la SSD LaCie Rugged Mini da 2 TB con velocità di lettura/scrittura sequenziali massime, fino a 540/500 MB/s. L'unità Fast SSD è realizzata meticolosamente, è elegante, leggera e resistente agli urti. È dotata della tecnologia USB-C e di un cavo USB-C completamente reversibile per un'ottima connettività e una tranquillità anche a lungo termine grazie ai due anni di servizi Rescue Data Recovery Services inclusi. Il suo prezzo passa da 139,99 euro a soli 90,99 euro. Lo sconto è pari al 35%.

Per quanto riguarda gli SSD interni, invece, da segnalare la Crucial P5 CT2000P5SSD8 sviluppata con l’innovativa tecnologia basata su 3D NAND e driver di nuova generazione con le quali può raggiungere una velocità massima di lettura e scrittura di 3400/3000 MB/s, superando i limiti della tecnologia PCIe Gen 3 NVMe. Ideale per appassionati di informatica, designer professionisti e gamer esperti. L’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e la protezione termica adattativa ottimizzano le prestazioni e la durata del sistema. In offerta la versione da 2 TB che passa da 353,79 euro a soli 232,99 euro grazie allo sconto del 34%.

Concludiamo con un'altra SSD interna e segnaliamo la strepitosa WD Blue SN550 da 2 TB che offre una velocità pari fino a 4 volte quella delle migliori SSD SATA. Che voi stiate lavorando, creando, giocando per svago o elaborando grandi quantità di dati, potete sfruttare le elevate velocità di questa potente unità interna per fare di più, in meno tempo. Il suo prezzo passa da 337,99 euro a 235,99 euro con uno sconto del 30%.