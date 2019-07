Dopo aver fatto il suo debutto nella capitale lo scorso anno, oggi Amazon Prime Now amplia il proprio raggio d’azione nella città di Roma, grazie alla partnership siglata con Pam Panorama. Vengono così aggiunti 16 nuovi CAP, portando le aree coperte a un totale di 54.

Prime Now a Roma: i 54 CAP raggiunti

Questi i 54 CAP della capitale raggiunti da Amazon con le consegne di Prime Now: 00118, 00127, 00131, 00133, 00136, 00137, 00138, 00139, 00141, 00142, 00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00151, 00152, 00154, 00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00161, 00162, 00164, 00169, 00171, 00172, 00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179, 00181, 00182, 00183, 00184, 00185, 00186, 00187, 00191, 00192, 00193, 00195, 00196, 00197, 00198, 00199.

Per coloro che sono rimasti esclusi c’è la possibilità di ricevere una notifica non appena la loro zona verrà coperta: non bisogna far altro che recarsi sul sito ufficiale e digitare il proprio codice di avviamento postale.

Su Amazon, come al supermercato

Riservato in esclusiva agli abbonati Prime, il servizio consente ai nuovi clienti di acquistare oltre 7.000 prodotti beneficiando della consegna al piano entro un’ora oppure in finestre a scelta di due ore. Da frutta e verdura a formaggio e carne, da pasta, caffè e surgelati fino a pannolini e articoli per la cura della persona: il catalogo include tutto ciò che si può trovare sugli scaffali di un supermercato, rendendolo acquistabile tramite lo store online di Prime Now oppure dalla relativa applicazione mobile disponibile per Android e iOS.

Secondo le statistiche condivise da Amazon gli articoli più acquistati dai romani in seguito al lancio di settembre sono acqua, latte, uova, bevande gassate analcoliche e banane. L’altra città servita in Italia è Milano.

Sconto sul primo ordine e modalità di consegna

Con il primo ordine da almeno 50 euro è possibile ottenere uno sconto immediato di 10 euro sul valore del carrello. È inoltre possibile usufruire delle consegne gratuite in fasce orarie di due ore fino a settembre. Se si decide invece di ricevere la spesa a casa entro 60 minuti il prezzo del trasporto è 7,99 euro. In ogni caso è necessario che l’ammontare dei prodotti comprati raggiunga almeno i 25 euro.

Da settembre in poi la consegna in finestre di due ore continuerà ad essere gratuita per gli ordini con valore superiore ai 50 euro, mentre per importi inferiori costerà 3,49 euro. Infine, per quanto concerne la ricezione in un’ora, potrà comunque essere richiesta al prezzo di 7,99 euro per ordini da almeno 15 euro.