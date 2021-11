Amazon Prime Video: clip sharing su iOS

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità per Prime Video che permette di condividere una breve sequenza, utilizzando l'app iOS. La novità è al momento riservata agli utenti statunitensi. L'azienda di Seattle non ha comunicato quando sarà disponibile anche su Android e in altri paesi. Il “clip sharing” è inoltre possibile solo con poche serie TV. Probabilmente Amazon vuole verificare la sua accoglienza, prima di estenderla a tutti.

Prime Video: clip sharing su iOS

La nuova funzionalità sfrutta la tecnologia X-Ray sviluppata da Amazon (quella che consente di accedere alle informazioni aggiuntive, come la biografia degli attori). La condivisione delle clip è in pratica un modo per interagire con amici e familiari (evitando possibilmente gli spoiler). Durante la riproduzione del video su iOS viene mostrato il pulsante “Share a clip” nella parte inferiore destra dello schermo.

Toccando il pulsante viene messa in pausa la riproduzione e aperta la schermata di un editor minimale con la clip da 30 secondi generata automaticamente da Prime Video. L'utente può spostare la clip avanti e indietro per scegliere l'intervallo esatto e visualizzare l'anteprima. Toccando il pulsante “Share” nella parte inferiore è possibile condividere la clip su Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, WhatsApp e iMessage.

Amazon ha comunicato che la funzionalità richiede almeno la versione 8.41 dell'app Prime Video per iOS. La condivisione è possibile solo con The Boys (prima stagione), The Wilds, Invincible e Fairfax. Altre serie TV e film Amazon Originals verranno aggiunti in futuro.

La novità rappresenta anche un modo per pubblicizzare il servizio di streaming. I concorrenti Netflix e Disney+ non permettono nemmeno di acquisire una schermata. Gli screenshot ottenuti sono neri (si leggono solo i sottotitoli, se attivati).