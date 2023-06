Amazon non si ferma mai e, dopo avere apparentemente palesato l’interesse per la nascita di un servizio telefonico interno a Prime da concedere ai clienti statunitensi, la società starebbe esplorando un nuovo livello per Prime Video supportato da annunci pubblicitari. Si tratta di una soluzione che Netflix ha già rilasciato e, peraltro, sta avendo un discreto successo. Sarà un piano altrettanto efficace nel caso del colosso dell’e-commerce?

Amazon Prime Video avrà un piano con pubblicità?

Secondo quanto ripreso dal Wall Street Journal l’azienda di Andy Jassy potrebbe spingere gli annunci pubblicitari su Prime Video al piano base gratuitamente incluso con l’abbonamento a Prime, introducendo al contempo un livello con zero annunci ma un prezzo più elevato. Si tratterebbe di una novità solo parziale: Amazon già applica pubblicità nelle sue trasmissioni sportive, mentre il servizio Freevee si sostiene proprio sulla pubblicità offrendo comunque un ricco catalogo di film e serie TV.

Si tratterebbe di una scelta peraltro giustificata dalla decisione presa in precedenza concorrenza numero uno, che a oggi conta più di cinque milioni di spettatori con la pubblicità attiva tra le trasmissioni. In più, anche Disney+ ha un piano con pubblicità e altri servizi hanno sperimentato lo stesso stratagemma, da Hulu a HBO Max.

Ma per quale ragione dovrebbe Amazon applicare questo piano? Semplicemente per assorbire il costo di programmi TV ambiziosi, come nel caso de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, e alimentare la produzione di spettacoli di fascia alta per arricchire il catalogo e riuscire a tenere il passo di Netflix ed Apple. Infine, l’idea rientrerebbe nella riorganizzazione strutturale di Amazon.

Questa resta comunque una ipotesi nata in seguito a discussioni interne preliminari: per il momento è meglio prendere questa notizia con le pinze.