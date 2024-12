Amazon dichiara guerra alle recensioni false degli influencer

Amazon ha deciso di dare un giro di vite agli influencer che pubblicano recensioni fasulle sulla piattaforma. Il colosso dell’e-commerce ha lanciato una massiccia campagna di verifica, inviando email mirate a chi promuove prodotti in modo sospetto. Una mossa che arriva sulla scia di una recente decisione della Federal Trade Commission (FTC) americana.

Amazon, multe salate per chi compra recensioni

Secondo Bloomberg, Amazon sta contattando gli influencer chiedendo lumi sul loro rapporto con i venditori. “Stiamo indagando sulle recensioni e vorremmo discutere delle tue interazioni con il venditore riguardo a questo prodotto“, si legge nei messaggi, che includono ben 11 domande su attività di influencer marketing e post sui social media.

La tempistica non è casuale. La FTC ha appena varato nuove regole che prevedono multe fino a 51.744 dollari per ogni recensione pagata. Amazon, che è tra le 700 aziende allertate in anticipo dalla FTC, vuole evidentemente fare pulizia.

Questionari efficaci o no?

Resta da vedere quanto questi questionari saranno davvero utili per scovare i furbetti. Gli influencer potrebbero semplicemente ignorarli o cancellare le email. E anche se Amazon ha già sistemi automatici per scovare le false recensioni, non sono infallibili. L’anno scorso hanno bloccato oltre 250 milioni di recensioni sospette, ma qualcuna sfugge sempre.

Chris McCabe, ex dirigente Amazon, avverte: “I venditori su Amazon dovranno stare molto attenti quando interagiscono con influencer di TikTok e social media in generale. Amazon sta iniziando a indagare sul problema delle recensioni e i venditori rischiano la sospensione se scelgono gli influencer sbagliati“.

Giocare pulito

Per i creator che guadagnano da Amazon, il messaggio è chiaro: meglio seguire le regole che rischiare di perdere l’account. Il gigante dell’e-commerce è determinato a ripulire il sistema di recensioni, intentando anche cause legali contro le “fabbriche” di recensioni false. Recentemente ha anche lanciato la nuova piattaforma Haul, per sfidare Shein e Temu a colpi di prezzi stracciati.