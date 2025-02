Amazon reindirizza clienti sui siti dei brand se il prodotto non c'è

Amazon ha annunciato il test di una nuova funzione che, in caso di prodotto non disponibile, reindirizzerà l’utente direttamente sul sito web del marchio che lo vende.

Nuovo test Amazon: reindirizza i clienti ai siti dei brand se un prodotto non è disponibile

La nuova funzione di Amazon mira a migliorare l’esperienza del cliente offrendo una scelta più ampia, anche a costo di “perdere” una vendita diretta. Del resto, con l’ascesa di Shein e Temu, il mercato è sempre più affollato e competitivo, e ci si deve pur inventare qualcosa.

Come sarà la nuova esperienza di acquisto? Immaginiamo di cercare un paio di scarpe o uno smartphone sull’app di Amazon. Se il prodotto non è in catalogo, accanto ai risultati “interni” comparirà anche un link al sito ufficiale del marchio. Cliccandoci sopra, saremo reindirizzati all’esterno, dove si potrà valutare il prodotto, e, perché no, finalizzare l’acquisto.

Naturalmente, un messaggio avviserà il cliente che sta lasciando Amazon, in modo da evitare confusione. E in alcuni casi, se il marchio aderisce al programma Buy with Prime, si potrà comunque godere dei vantaggi della spedizione veloce e dei resi facili, proprio come se l’acquisto fosse stato fatto su Amazon.

Un test per pochi utenti iOS e Android

Per il momento si tratta solo di un test riservato a un gruppo di utenti statunitensi delle app iOS e Android. La selezione dei marchi partecipanti è ancora top secret, ma Amazon assicura che copriranno diverse categorie merceologiche.

Una mossa rischiosa o una strategia geniale?

Indirizzare i propri clienti verso un sito concorrente non è certo una mossa priva di rischi. C’è la possibilità concreta di perderli per strada, o di vederli tornare meno di frequente sul proprio store. Ma c’è anche la chance di guadagnare in reputazione e fiducia, di apparire come il posto dove trovare davvero “di tutto”, anche quando quel tutto non è nel proprio magazzino.