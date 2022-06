Grazie ad Amazon risparmi 7€ con questo codice speciale

Amazon è un pozzo senza fine di promozioni. Le sue iniziative sono sempre fantastiche e acquistando sul suo store il risparmio è assicurato. Tra l’altro, fino al 7 settembre 2022 sarà possibile utilizzare un codice coupon speciale per risparmiare ulteriormente.

In pratica, inserendo “7PRENDI” prima del check out, potrai scontare di altri 7 euro un ordine di almeno 20 euro. Ad esempio, mettendo nel carrello la fantastica Fire Stick con Telecomando per la TV a soli 24,99 euro, invece di 39,99 euro, con questo coupon la pagherai solo 17,99 euro, meno della Fire Stick Lite!

Niente male vero? Si tratta di un’opportunità particolarmente golosa e interessante. Scopriamo insieme quali sono le condizioni ufficiali che permettono a un utente di ricevere questo sconto speciale inserendo il codice coupon “7PRENDI“.

Amazon: scegli un punto di ritiro e risparmierai 7 euro

Come anticipato, Amazon ha avviato una campagna sconti davvero speciale. Inserendo il codice “7PRENDI” prima del check out avrai diritto a uno sconto di 7 euro su un ordine di almeno 20 euro. La promozione è valida anche su prodotti già scontati.

Tuttavia, questa iniziativa di Amazon non è rivolta a tutti, ma solo a 6.000 clienti selezionati dal colosso dello shopping online. Per sapere se sei tra questo gruppo di fortunati dovresti aver ricevuto una mail specifica. Nondimeno, siccome spesso questi messaggi finiscono nella cartella Spam è sempre meglio fare un tentativo:

effettua un ordine di almeno 20 euro Amazon.it , ricorda però che il termine ultimo è il 7 settembre 2022;

, ricorda però che il termine ultimo è il 7 settembre 2022; poi seleziona il punto di ritiro Amazon più vicino a te. Solitamente dopo 1 o 2 giorni riceverai conferma tramite email o sull’app per poter ritirare l’ordine;

più vicino a te. Solitamente dopo 1 o 2 giorni riceverai conferma tramite email o sull’app per poter ritirare l’ordine; ricordati però di inserire il codice coupon “7PRENDI” nella sezione dedicata, prima del check out durante la conferma dell’ordine.

Se riuscirai a ottenere questo simpatico sconto da 7 euro allora vuol dire che anche tu sei tra quei clienti selezionati da Amazon che possono beneficiare di questa incredibile promozione. Altrimenti non disperare, ci sono tantissimi altri modi per risparmiare con il colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.