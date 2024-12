Amazon scopre nuove truffe e spiega come proteggere l'account

Amazon ha individuato nuove truffe che possono mettere in pericolo l’account degli utenti che acquistano sul suo e-Commerce. I raggiri più recenti mettono quindi in pericolo i dati personali, inclusi anche i dettagli di pagamento, degli utenti registrati sul portale del colosso dello shopping online.

L’azienda, nell’ambito di una campagna di segnalazione e sensibilizzazione alla sicurezza online, sta avvertendo tutti i suoi clienti tramite un messaggio email. In questo alert gli esperti di cybersecurity non solo spiegano quali sono le nuove truffe, ma anche come evitarle e proteggere il proprio account.

In pratica, i truffatori potrebbero spacciarsi per grandi organizzazioni, proprio come Amazon. Chiamando o inviando messaggi ed email in cui informato il destinatario che si è verificata un’attività non autorizzata o fraudolenta dell’account cercano di estrapolare informazioni sensibili per violare l’account stesso.

Amazon: a cosa fare attenzione e come evitare le nuove truffe

Amazon ha posto l’attenzione di noi utenti sulle nuove tecniche di truffa online. In sostanza, i truffatori oggi “cercano di ingannare l’utente dicendo che è in corso un’indagine per frode e lo spingono a fornire informazioni personali o credenziali di accesso per ‘verificare‘ l’account“, come si legge nella mail di avviso dell’azienda.

Come possiamo evitare le truffe e così proteggere il nostro account dove si trovano informazioni personali e sensibili molto delicate?

Ricordati sempre che Amazon non ti chiederà mai di rivelare password, password monouso (OTP) di accesso all’account o verificare informazioni personali al telefono. Visita regolarmente il Centro Messaggi su Amazon.it o sulla app ufficiale per visualizzare i messaggi di posta elettronica autentici e confrontarli con quelli che ricevi dai truffatori. Acquista direttamente dal sito o dall’app ufficiali o dalla nostra pagina di consigli. In caso di violazione reale o presunta accedi al sito web e vai su Il mio profilo per modificare le informazioni di fatturazione e del tuo account, inclusa la password di accesso. Se hai dubbi in merito a una comunicazione ricevuta contatta il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Di recente un’email molto pericolosa fa credere che Amazon stia regalando un iPhone 16 Pro gratis. Fai sempre attenzione a queste e altre email simili. Evita di fornire dati personali e non credere mai ai regali troppo belli per essere veri.