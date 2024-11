iPhone 16 Pro Gratis da Amazon? Attenzione alla trappola

Purtroppo una nuova truffa online si sta diffondendo pesantemente tra le email degli utenti. Molti stanno cadendo nella trappola del nuovo iPhone 16 Pro Gratis. I cybercriminali stanno sfruttando il marchio e i loghi di Amazon per generare fiducia nella vittima e spingerla a seguire le istruzioni contenute nella mail di phishing che hanno ricevuto.

In pratica, questa sembra essere un’opportunità allettante. Infatti, sembrerebbe proprio che Amazon abbia scelto il destinatario del messaggio per regalare uno dei nuovi modelli di punta di Apple. Tuttavia, dietro questa proposta così allettante si nascondono dei criminali pronti a rubare prima di tutto i dati personali e poi i dettagli di pagamento e i risparmi.

Partecipando a un fantomatico sondaggio si può poi richiedere il nuovo iPhone 16 Pro gratis. Tuttavia, dopo il sondaggio vengono chiesti dati e carta di credito per ricevere il premio che non arriverà mai. Si tratta quindi della classica esca per le mail di phishing, proprio come quella che sfrutta Tigotà.

iPhone 16 Gratis: come riconoscere la truffa che sfrutta Amazon

Quali sono i segnali che possono aiutarti a riconoscere la truffa che sfrutta Amazon tramite l’esca del nuovo iPhone 16 Pro gratis in regalo? I campanelli d’allarme sono diversi. Prima di tutto è importante non farsi influenzare dalla grafica né della mail e né tanto meno della pagina del sondaggio che ricordano molto la pagina del noto e-commerce.

Inoltre, è sempre bene verificare per intero l’indirizzo email del mittente e confrontarlo con il dominio ufficiale dell’azienda. Questo è un elemento importantissimo per valutare la bontà e la veridicità della mail. Si scopre l’origine. Poi si può sempre effettuare una ricerca online indicando “sondaggio iPhone 16 gratis” seguito dalla parola “truffa“.

Infine, è sempre buona abitudine evitare di cliccare su link contenuti nelle email di dubbia provenienza, soprattutto quando il regalo è troppo bello per essere vero. Amazon non regalerebbe mai un iPhone 16 Pro proponendo un semplice e veloce sondaggio.