Amazon Smart Air Quality Monitor, da oggi in Italia

Amazon ha annunciato nelle settimane scorse un nuovo strumento per il monitoraggio della qualità dell'aria respirata in ambiente domestico e a partire da oggi questo strumento è disponibile per l'acquisto anche in Italia: si tratta del nuovo Smart Air Quality Monitor e puoi acquistarlo qui per 79,99 euro.

Potrebbe sicuramente essere un intelligente regalo di Natale, ma i tempi di consegna procrastinati a inizio 2022 non rendono questo device ideale per una presenza sotto l'albero: meglio immaginarlo per sé, per monitorare la salubrità dell'aria respirata in casa o in ufficio e poter così eventualmente agire con i necessari correttivi.

Smart Air Quality Monitor

Lo Smart Air Quality Monitor è in grado di misurare nella fattispecie:

particolato (PM),

composti organici volatili (VOC),

monossido di carbonio (CO),

umidità

temperatura

Monitoraggio continui e allarmi proattivi: qualora lo strumento ravvisasse segnali preoccupanti, potrà inviare apposite notifiche e attivare anche l'app Alexa o dispositivi Echo sincronizzati per segnalare il problema.

Amazon Smart Air Quality Monitor non è dotato di un altoparlante o un microfono, e Alexa non è integrata nel dispositivo. Per utilizzare il controllo vocale, è necessario un dispositivo con integrazione Alexa, come Echo (venduto separatamente) o l'app Alexa.

Non si tratta di un allarme contro possibili incidenti, ma va interpretato invece come un dispositivo per l'analisi continuativa della salubrità dell'aria: un monitoraggio utile a comprendere l'andamento di alcuni valori chiave, suggerendo così tra le righe l'uso di purificatori o la maggior aerazione dell'ambiente monitorato.

79,99 euro, qui, a partire da oggi.