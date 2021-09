Anche Amazon ha il suo termostato intelligente: Smart Thermostat

Un occhio al risparmio in bolletta e un altro al tema della sostenibilità ambientale: Amazon arricchisce il proprio catalogo di dispositivi con l'arrivo di Smart Thermostat. Come si può intuire dal nome, si tratta di un termostato intelligente dal design minimalista, pensato per integrarsi in modo discreto in ogni ambiente della casa. Il guanto di sfida a Google e Nest è lanciato.

Amazon Smart Thermostat: risparmio e sostenibilità

Garantita ovviamente la piena compatibilità con l'ecosistema smart home basato sull'interazione con l'assistente virtuale Alexa e composto tra gli altri dai prodotti della linea Echo (incluso il nuovo modello da 15 pollici), così da poter regolare la temperatura mediante comandi vocali e, all'occorrenza, da remoto.

La fase di progettazione è stata curata in partnership con Resideo Technologies, già al lavoro sui dispositivi della linea Honeywell. Amazon ha fissato il prezzo di 59,99 dollari per il lancio di Smart Thermostat. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non siamo a conoscenza di informazioni a proposito di un possibile futuro lancio in Italia.