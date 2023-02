Amazon e sostenibilità: un record e nuovi progetti

20 GW prodotti complessivamente a livello globale, attraverso oltre 400 progetti attivi, a cui si aggiungono iniziative inedite appena annunciate da Amazon sul fronte della sostenibilità. Due di queste riguardano anche l’Italia: i tetti dei siti di Roma e Bitonto (BA) ospiteranno nuovi impianti fotovoltaici, portando così la capacità complessiva espressa nel nostro paese a più di 115 MW, un quantitativo sufficiente per soddisfare il fabbisogno di 90.000 abitazioni.

Energia pulita: progetti Amazon per la sostenibilità

Il gruppo di Seattle stabilisce poi un nuovo record, relativo alla quantità di energia rinnovabile: ne è il primo acquirente al mondo, all’interno dell’ambito aziendale. È impiegata per alimentare l’attività nei data center di AWS, ma non solo, anche per i centri di distribuzione legati all’e-commerce e per i propri negozi fisici.

I risultati raggiunti sono frutto di investimenti sul fronte del solare e dell’eolico, ai quali va inoltre attribuita la crescita di intere regioni, grazie alla sottoscrizione di accordi commerciali e all’installazione di tecnologie avanzate.

Così, la società si avvicina all’obiettivo di alimentare tutte le proprie attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025. Attualmente, conta 401 progetti a livello globale (164 eolici e fotovoltaici, 237 esclusivamente fotovoltaici). La previsione è di arrivare, una volta operativo l’intero portfolio, a generare 56.881 GWh ogni anno.

I due inediti annunciati per l’Italia non sono i soli nuovi progetti confermati oggi. Ce ne sono nove in altri paesi europei (372 MW), quattro nell’America Settentrionale (918 MW) e dieci per India, Indonesia e Giappone. Chiudiamo con le parole di Adam Selipski, CEO di AWS, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.

Siamo contenti di essere sulla buona strada per alimentare le nostre attività con il 100% di energia rinnovabile con 5 anni di anticipo rispetto all’obiettivo iniziale. Grazie ai 133 progetti legati alle rinnovabili annunciati in 11 Paesi nel 2022, Amazon ha messo a segno un altro anno da record. Questi progetti mettono in evidenza la varietà delle nostre fonti di approvvigionamento di energia rinnovabile, e dimostrano la nostra capacità di introdurre nuove tecnologie in nuovi mercati e ridurre ulteriormente gli impatti del cambiamento climatico.

