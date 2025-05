Amazon sta lavorando a un laptop pieghevole

Huawei ha da poco presentato il MateBook Fold Ultimate, un innovativo laptop con schermo pieghevole che quando è aperto offre 18″ di spazio, mentre quando è chiuso ha le medesime fattezze di un notebook da 13″. A quanto pare, però, non sarà l’unico device di questo tipo ad essere disponibile sul mercato. Anche Amazon, infatti, sarebbe intenzionata a proporre un dispositivo simile nel giro di breve tempo.

Amazon: laptop pieghevole in arrivo tra il 2026 e il 2027

A rendere nota la cosa è stato l’analista esperto di display Ming-Chi Kuo, solitamente piuttosto affidabile, in special modo quando si tratta di prodotti della “mela morsicata”. Con la condivisone di un post su X, ha informato di essere a conoscenza del fatto che Amazon sta sviluppando un prodotto simile a quello di Huawei e che se tutto procede come previsto dovrebbe entrare nella fase di produzione di massa tra la fine del 2026 o del 2027.

Al momento non risultano disponibili maggiori informazioni riguardo questo nuovo device del colosso del commercio elettronico. Non è quindi dato conoscere quali saranno le dimensioni esatte del pieghevole, le specifiche, il sistema operativo adoperato, i materiali utilizzati per la scocca ecc., ma di certo sarà possibile saperne di più con il passare dei mesi.

Con ogni probabilità, comunque, Amazon riuscirà a battere sul tempo Apple. Corre infatti voce che pure il colosso di Cupertino abbia intenzione di proporre un laptop con uno schermo pieghevole, il quale dovrebbe però entrare nella fase di produzione di massa più tardi, precisamente tra la fine del 2027 o del 2028.