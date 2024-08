Amazon Titan v2: nuova versione del generatore di immagini AI

Il colosso dell’e-commerce ha lanciato l’ultima versione del suo generatore di immagini AI, Amazon Titan v2, ora disponibile attraverso Amazon Bedrock.

La nuova versione del generatore di immagini di Amazon include importanti novità che permettono agli utenti un controllo più preciso nella creazione di immagini: condizionamento dell’immagine per definire attributi specifici, controllo della tavolozza colori per impostare colori e sfumature desiderate, rimozione dello sfondo e coerenza del soggetto per mantenere uniformità nei dettagli.

Grazie a questi strumenti avanzati, gli utenti possono guidare il processo generativo con estrema precisione, plasmando ogni singolo aspetto visivo in base alle proprie necessità creative.

Le nuove funzioni di Amazon Titan v2

Image Conditioning (Condizionamento delle immagini)

Gli utenti possono fornire un’immagine di riferimento, insieme a una richiesta di testo per guidare la generazione dell’immagine, utilizzando metodi come il rilevamento e la segmentazione dei bordi Canny per preservare i bordi e identificare le regioni nell’immagine di riferimento. Ciò consente di generare immagini altamente dettagliate e strutturate, in linea con la visione dell’utente.

Image guidance with color palette (Tavolozza colori personalizzabile)

Con Amazon Titan v2 è possibile controllare con precisione la tavolozza cromatica delle immagini generate, specificando i codici esadecimali dei colori desiderati insieme al testo di input. Questa funzionalità avanzata consente di definire in modo granulare le tonalità e le sfumature che si vogliono ottenere nell’immagine finale.

Subject Consistency (Coerenza con il soggetto)

Il modello offre anche funzionalità di regolazione per la coerenza dei soggetti. Questa funzione garantisce che soggetti specifici, come un particolare prodotto, un logo o persino un animale domestico, siano rappresentati in modo accurato e coerente in più immagini generate. Ciò è particolarmente vantaggioso per scopi di marketing e branding, in quanto consente una rappresentazione visiva coesa di soggetti in contesti diversi e fantasiosi.

Background removal (Rimozione avanzata dello sfondo)

Amazon Titan v2 include sofisticati strumenti di rimozione dello sfondo. Questa funzione utilizza il rilevamento e la segmentazione intelligente per gestire immagini con più oggetti in primo piano ed elementi sovrapposti. Consente agli utenti di isolare i soggetti principali e di rimuovere gli sfondi che distraggono, rendendo più facile comporre le immagini su nuovi sfondi o integrarle in scene diverse.