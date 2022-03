Amazon per l'Ucraina: fai la tua donazione

Tra le numerose modalità a disposizione per offrire il proprio supporto alla popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra c’è anche quella che prevede l’invio di una donazione tramite Amazon. Il colosso dell’e-commerce si mette a disposizione degli sforzi umanitari impegnati direttamente sul territorio.

Ucraina: dona a CRI e Save the Children attraverso Amazon

Al momento, le organizzazioni sostenute sono due: Croce Rossa Italiana e Save the Childen. È possibile scegliere l’importo da inviare, prelevandolo direttamente dal proprio account Amazon oppure devolvendolo attraverso il sistema Amazon Pay.

Queste le attività svolte dalla Croce Rossa Italiana nel paese invaso dalla Russia:

assistenza integrata e supporto psicosociale;

supporto ai bisogni primari, incluso sistemazione nei paesi vicini;

sostegno alla gestione del volontariato nei paesi confinanti.

Di seguito, invece, come si struttura l’impegno di Save the Childen in Ucraina:

accoglienza ai bambini e le loro famiglie in arrivo alle frontiere;

distribuzione di kit igienici, cibo, medicine e aiuti economici;

supporto psicologico ai bambini per aiutarli ad affrontare il trauma che stanno vivendo.

L’importo della donazione sarà inviato interamente e immediatamente. Amazon non tratterrà alcuna commissione.

Nei giorni scorsi, abbiamo dedicato un articolo all’impegno della società per il sostegno dell’Ucraina, della sua popolazione e di chi sta operando sul campo. Il gruppo mette a disposizione il proprio sistema di logistica e le proprie infrastrutture informatiche per innalzare il muro della cybersecurity e fermare così i tanti attacchi diretti al paese fin dall’inizio del conflitto.

