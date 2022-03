Sabrent Rocket 1TB: a questo prezzo è semplicemente un regalo!

Risparmiare non vuol dire rinunciare alla qualità o alle prestazioni, quindi, smettila di cercare tra i prodotti economici e acquista l’SSD per eccellenza per rapporto qualità/prezzo. Sto parlando naturalmente del Sabrent Rocket 1TB, un disco NVMe dalle prestazioni e affidabilità al top della categoria, ma che oggi puoi acquistare al suo minimo storico su Amazon per soli 110 euro.

SSD NVMe Sabrent Rocket 1TB: caratteristiche tecniche

Il disco utilizza il classico formato M.2 2280 che necessita inevitabilmente di uno slot dedicato sulla scheda madre. Con questa premessa, è naturalmente installabile su dekstop, laptop e Mini PC. Si tratta, infatti, di una delle soluzioni più adottate dai professionisti che consente di avere un computer estremamente reattivo, seppur compatto e capiente in termini di memoria. Ciò non toglie che qualsiasi applicazione giova dalle prestazioni della soluzione di Sabrent, dai software professionali più impegnativi ai videogiochi. È un’unità NVMe che raggiunge una velocità di scrittura di 3000MB/s e 3400MB/s in lettura. Questo consente di ridurre drasticamente i tempi di caricamento anche dei titoli più esigenti in termini di risorse. Dal punto di vista prestazionale, quindi, non ha nulla da invidiare alle alternative dei brand leader nel settore delle memorie.

Il disco è, inoltre, accompagnato da uno dei software migliori in assoluto per la gestione dell’archiviazione: Acronis. Questo consente di controllare in tempo reale lo stato di salute dell’unità e ottimizzarlo per ogni utilizzo. Non manca Acronis True Image che consente di clonare rapidamente il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. L’utilizzo di memorie TLC abbinate ad una cache DRAM fa si che il disco mantenga prestazioni costanti durante tutto il tempo di utilizzo e coerenti, a prescindere quindi dalla memoria già occupata. In sostanza, rientra attualmente tra i migliori SSD NVMe che tu possa acquistare al momento sia per l’utilizzo professionale che per l’intrattenimento o il gaming.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Sabrent Rocket 1TB è acquistabile su Amazon a soli 109,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.

