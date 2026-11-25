Potrai comprare la tua prossima auto su Amazon, in pochi clic o tap sullo schermo dello smartphone: il gruppo ha appena annunciato il lancio del servizio Autos in Europa, lo stesso proposto negli Stati Uniti da fine 2024. Il territorio interessato al momento è solo quello UK, ma con tutta probabilità vedremo l’iniziativa arrivare poi anche negli altri Paesi.

Hyundai è il primo partner di Amazon Autos

I feedback raccolti oltreoceano sono stati positivi, da lì la decisione di replicare nel Vecchio Continente. E c’è di nuovo Hyundai come primo partner, più avanti se ne aggiungeranno altri (negli USA sono già 35). Il risultato è che, dall’inizio del 2027, i clienti britannici potranno trovare veicoli nuovi e usati del marchio, a benzina, diesel, ibridi o elettrici, direttamente nel catalogo dell’e-commerce. Tra le funzioni supportate ci sono la possibilità di sfogliare l’inventario dei concessionari, visualizzare i prezzi, ottenere una valutazione per la permuta, mettersi in contatto con un rivenditore di zona e prenotare.

Amazon sa bene che scegliere e comprare un auto non è come mettere nel carrello un qualsiasi altro articolo. Da qui deriva l’esigenza di procedere con un rollout graduale e gestito in modo attento, coinvolgendo direttamente i produttori. Queste le parole di Matt Nuffort, direttore della divisione Autos International.

L’acquisto di un’auto è una delle spese più importanti che una persona possa affrontare; per questo riteniamo che debba essere un’esperienza semplice e trasparente, proprio come fare acquisti su Amazon.

Ricordiamo un precedente: la Toyota Aygo

Chi bazzica ormai da qualche tempo il mondo online non faticherà a ricordare un’iniziativa simile lanciata oltre una decina di anni fa, nel 2015. All’epoca, Amazon siglò una collaborazione con Toyota per proporre sull’e-commerce una versione personalizzata della Aygo, con specchietti nella tipica colorazione arancio. Era una edizione limitata, non se ne sono viste in giro molte, da prenotare online versando 100 euro e da ritirare poi in concessionario completando la spesa.