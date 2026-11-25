Dopo il ritorno trionfale alla guida di NVIDIA, Jensen Huang ha chiesto scusa ai suoi dipendenti ammettendo di aver violato il codice di condotta dell’azienda. Il CEO ha inoltre negato che il suo reintegro sia stato sollecitato dal governo statunitense. Donald Trump ha dichiarato che potrebbe perdonarlo in caso di un’eventuale incriminazione.

In terapia per 90 minuti al giorno

Jensen Huang ha dichiarato che quello di ieri è stato il secondo meeting più difficile della sua vita. Il primo è stato quello con Lori, sua moglie da oltre 40 anni. Il CEO ha ammesso di aver fatto gravi errori personali, di essere in terapia (90 minuti al giorno) e di aver violato il codice di condotta dell’azienda. Huang ha tuttavia sottolineato che la violazione del codice di condotta non significa automaticamente il licenziamento, ma devono essere valutati fatti e circostanze.

Huang ha ringraziato il governo per aver fornito garanzie sui rischi per la sicurezza nazionale, evidenziando però che Donald Trump non è intervenuto direttamente per influenzare la decisione del consiglio di amministrazione. Il Presidente degli Stati Uniti ha invece confermato il suo coinvolgimento.

Sono circolate voci secondo cui sarei tornato perché i vertici del nostro governo lo avrebbero voluto. Anche questo è del tutto falso. Il nostro consiglio di amministrazione ha svolto il proprio compito come avrebbe dovuto. Non pensate nemmeno per un istante che la politica abbia un ruolo in questa azienda, nemmeno in minima parte. Siamo un’azienda assolutamente apolitica. Non apprezzo che qui si parli di politica. Portate queste discussioni a casa vostra. Preferisco di gran lunga che qui si parli di lavoro.

Sono in corso diverse indagini sulle attività di NVIDIA, in particolare le esportazioni di chip in Cina. Huang verrà ascoltato da almeno tre commissioni al Congresso. Trump ha dichiarato che potrebbe firmare il perdono presidenziale in caso di un’eventuale incriminazione del CEO, ma pensa che non sarà necessario.