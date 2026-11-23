Meno di una settimana fa, il Presidente del consiglio di amministrazione (Harvey Jones) aveva escluso il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA. Oggi ha comunicato il suo reintegro, affermando che è la persona giusta. Festeggia ovviamente Donald Trump con un post su Truth Social pubblicato quasi nello stesso istante dell’annuncio dell’azienda californiana. Il valore azionario di NVIDIA è immediatamente aumentato di oltre il 30%.

Troppe strane coincidenze

La vicenda di Jensen Huang ricorda chiaramente quella di Sam Altman. Il CEO di OpenAI era stato licenziato dal consiglio di amministrazione per la scarsa trasparenza. Circa due settimane dopo è ritornato alla guida dell’azienda con il sostegno di molti dipendenti che avevano minacciato le dimissioni. Nel caso di Huang, la “rivolta” è stata organizzata da molti CEO e investitori, tra cui Elon Musk.

Nonostante le varie indagini in corso (FBI, SEC, Dipartimento del Commercio e California), il consiglio di amministrazione ha deciso all’unanimità di reintegrare Huang come CEO, come avvenuto per Altman.

A questo punto è possibile elencare le strane coincidenze che hanno preceduto l’annuncio ufficiale. Uno dei candidati come CEO esterno era Rene Haas. Arm ha comunicato che rimarrà alla guida dell’azienda di Cambridge fino al 2033 e diventerà anche il Vice Presidente del consiglio di amministrazione del SoftBank Group.

Nel fine settimana, il Segretario del Tesoro (Scott Bessent) ha dichiarato che Huang potrebbe tornare alla guida di NVIDIA al termine dell’indagine sull’esportazione dei chip in Cina, dopo aver suggerito la scelta di un CEO esterno.

Questa mattina, Donald Trump ha scritto su Truth Social:

Spero che il consiglio di amministrazione di NVIDIA riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti.

Si è trattato in pratica di uno spoiler. Circa 12 ore dopo è arrivato l’annuncio ufficiale di NVIDIA. Quasi contemporaneamente, Trump ha scritto un altro post:

Il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha preso la decisione corretta e opportuna di riportare Jensen Huang alla carica di CEO. Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in NVIDIA per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’intera economia americana. Il governo degli Stati Uniti non ha alcun motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in NVIDIA rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. Il Procuratore Generale degli Stati Uniti ha confermato che il governo statunitense non dispone di prove che attestino il suo coinvolgimento in condotte illecite. A titolo personale, ho avuto modo di conoscere Jensen: è un grande patriota e un tesoro nazionale.

Tutto ciò è avvenuto (casualmente) prima dell’apertura delle quotazioni al Nasdaq (ore 15:30 italiane). Durante la sessione di pre-market, il titolo di NVIDIA ha guadagnato oltre il 30% (al momento +35%). Secondo le fonti di Semafor, Trump è intervenuto telefonicamente alla riunione del consiglio di amministrazione per consigliare il reintegro di Jensen Huang. Il governo statunitense incassa il 25% dei guadagni sulle vendite delle GPU H200 in Cina (sotto forma di dazio). Ora è prevedibile il ripristino delle esportazioni e tutto tornerà come prima.