Jensen Huang è tornato alla guida di NVIDIA, ricevendo una calorosa accoglienza dai dipendenti. Donald Trump ha confermato il suo diretto intervento per convincere il consiglio di amministrazione. I politici di entrambi gli schieramenti hanno fortemente criticato la decisione. Intanto, Megaspeed è stata inserita nella blacklist del Dipartimento del Commercio.

Indagini e leggi per bloccare le esportazioni dei chip

Come scritto nel comunicato stampa, il consiglio di amministrazione ha deciso all’unanimità di reintegrare Jensen Huang come CEO dopo aver ricevuto garanzie dai funzionari del governo che non ci sono rischi per la sicurezza nazionale. Queste rassicurazioni sono arrivate dal Presidente Donald Trump e dal suo vice JD Vance.

In realtà, l’intelligence USA ha confermato che Alice Huang era una spia cinese, quindi potrebbe aver ottenuto informazioni riservate di NVIDIA durante la sua relazione con il CEO. Trump ha dichiarato che non ha fatto nulla di sbagliato. Qualcuno sospetta che Jensen Huang sia stato vittima di persecuzione o addirittura di un complotto del “deep state”.

Il ritorno del CEO non fermerà le indagini in corso di FBI, SEC e Dipartimento del Commercio. Jensen Huang verrà ascoltato dalla Commissione su intelligence, affari esteri e Cina il 1 dicembre e dalla Commissione bancaria il 3 dicembre. I membri di queste commissioni (democratici e repubblicani) hanno fortemente criticato la decisione del consiglio di amministrazione di NVIDIA.

I politici di entrambi gli schieramenti hanno evidenziato l’urgenza di approvare leggi che introducano restrizioni più severe alle esportazioni dei chip AI in Cina o nei paesi in cui si trovano data center utilizzati da aziende cinesi. Intanto, il Dipartimento del Commercio ha inserito Megaspeed nella sua Entity List. Le aziende statunitensi non possono vendere chip a Megaspeed senza una specifica licenza.

Megaspeed è l’azienda fondata da Alice Huang con sede a Singapore che ha acquistato migliaia di GPU di NVIDIA aggirando le regole sulle esportazioni. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha annunciato l’avvio di un’indagine su Megaspeed perché non vuole che Singapore venga usata per il traffico illegale di chip.