Amazon vuole realizzare un proiettore smart e touch

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Amazon sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo dispositivo con l’intento di trasformare ogni superficie della casa in uno schermo. Si tratterebbe di un proiettore smart e a riferire la cosa è stata la redazione di Reuters.

Amazon vuole trasformare ogni superficie della casa in uno schermo

Andando più in dettaglio, fonti interne hanno rivelato che il dispositivo avrà controlli touch e potrebbe comparire davanti all’utente solo quando richiesto, eventualmente attivato da una gesture aerea ad hoc, sparendo poi del tutto quando non più necessario.

Un device del genere permetterebbe, ad esempio, di proiettare ricette direttamente sul muro della cucina mentre si armeggia con pentole, teglie, mestoli ecc. o chiamate Zoom che tracciano l’utente quando si è in movimento nello studio casalingo.

Sul fronte smart home, si tratterebbe di un sistema di controllo decisamente comodo e ampiamente versatile, in special modo se si tiene conto della funzionalità Map View che è stata da poco presentata dal colosso dell’e-commerce, la quale consente di visualizzare la propria casa in pianta semplicemente andando a posizionare in modo corretto tutti i gadget per la smart home.

A incidere sullo sviluppo del prodotto in questione sarebbe pure l’acquisizione di Lightform, avvenuta a luglio 2021. La startup aveva infatti sviluppato un proiettore in grado contemporaneamente di mappare l’ambiente circostante, e ora il suo fondatore, Brett Jones, è responsabile della divisione dispositivi di Amazon.

È tuttavia bene tenere presente che questa non è la prima volta che l’azienda capitanata da Jeff Bezos prova ad addentrarsi nell’universo dei proiettori, cercando di proporre qualcosa di diverso e sostanzialmente di innovativo dalla concorrenza. Un po’ di tempo fa, infatti, era stato presentato Amazon Glow, un proiettore touch, appunto, indirizzato però ai bambini, il quale, però, non è riuscito ad ottenere il successo auspicato dall’azienda.