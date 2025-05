AMD Adrenalin 25.5.2 aggiunge il supporto a F1 25

AMD ha da poco rilasciato i driver Adrenalin 25.5.2 per le sue schede grafiche Radeon, un aggiornamento opzionale che aggiunge il supporto per il nuovo F1 25 di EA SPORTS. Insieme al driver Ryzen AI NPU MCDM 32.00.0203.258 dell’ 1 aprile, il nuovo aggiornamento migliora le prestazioni per le GPU Radeon RX delle serie 9000, 7000, 6000 e 5000, oltre alle varianti per portatili RX 7000M, 6000M e 5000M. L’aggiornamento è compatibile anche con processori le iGPU dei processori Ryzen e Athlon.

Oltre al supporto per il nuovo F1 25, che garantisce un’esperienza di gioco fluida, i nuovi driver AMD Adrenalin per le GPU Radeon risolve crash frequenti segnalati in precedenza che si verificavano RX 9000 con path tracing attivato. Tuttavia, AMD segnala due problemi noti che riguardano nello specifico le configurazioni multi-monitor, dove l’uso di alt-tab durante lo streaming su Discord può causare stuttering o cali di frame rate; inoltre, l’attivazione di FreeSync su più schermi ad alta risoluzione su GPU RX 9000 potrebbe provocare crash di sistema. A tal proposito, è consigliato di consultare l’elenco dei problemi noti sul sito ufficiale e, se necessario, di modificare la configurazione dei monitor o tornare a una versione precedente del driver.

Per portatili e sistemi all-in-one, AMD suggerisce di utilizzare i driver personalizzati forniti dai produttori OEM, che includono ottimizzazioni specifiche. L’installazione del driver generico potrebbe causare anomalie e altri problemi. Gli utenti Mac con Boot Camp devono scaricare i driver dal produttore del sistema, poiché questo aggiornamento non è testato per funzionare in tali configurazioni.

Il nuovo driver AMD Adrenalin 25.5.2 rimane compatibile con Windows 10 a 64 bit a partire dalla versione 1809, oltre che con Windows 11 dalla versione 21H2 e successiva.

L’azienda si prepara anche a lanciare la nuova Radeon RX 9060 XT sul mercato, un modello di fascia medio-bassa disponibile nelle varianti da 8 e 16GB.